„Ти каза: „Хайде да го направим“ – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

П резидентът Тръмп заяви в понеделник, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е бил първият високопоставен представител на администрацията, който е подкрепил американските военни атаки срещу Иран.

„Пийт, мисля, че ти беше първият, който се изказа и каза „нека го направим“, защото не може да им се позволи да имат ядрено оръжие“, каза президентът по време на кръгла маса на Memphis Safe Task Force в щата Тенеси, пише The Hill.

Хегсет седеше до Тръмп на кръглата маса в Мемфис.

BREAKING: TRUMP BLAMES PETE HEGSETH FOR THE IRAN WAR:



"Pete, I think you were the first one to speak up. You said, 'Let's do it.'"



Тръмп засипа с похвали министъра на отбраната, който е ключов привърженик на военните действия в Иран, започнали в края на февруари и вече навлезли в четвъртата си седмица.

Хегсет проведе пресконференции с журналисти в Пентагона и сподели целите на американските военни, като унищожаване на балистичната ракетна програма на Иран, производството на дронове и военноморските сили на страната. Той също така многократно атакува медиите за това, че отразяват критики към войната.

В четвъртък Хегсет отказа да посочи кога САЩ ще започнат да прекратяват военните си операции срещу Иран, като заяви пред репортери, че „не бихме искали да поставяме конкретен срок“ и добави, че „сме много близо до целта“, като окончателното решение за това как ще приключи конфликтът ще бъде взето от Тръмп.

Тръмп призна, че вицепрезидентът Ванс, дългогодишен критик на външните военни намеси, е бил по-малко ентусиазиран относно войната от него. Въпреки това Ванс е избягвал публична критика.

Bloomberg съобщи през уикенда, че израелският премиер Бенямин Нетаняху и консервативният медиен магнат Рупърт Мърдок са били сред водещите гласове, които са насочили Тръмп към конфликта, докато Ванс, държавният секретар Марко Рубио и началникът на кабинета Сузи Уайлс са били по-скептични.

Джо Кент, бивш ръководител на Националния център за борба с тероризма, стана първият високопоставен представител от администрацията на Тръмп, който подаде оставка заради войната миналата седмица.

Тръмп също така заяви в понеделник, че Хегсет е подписал директива, която да гарантира, че всички членове на Националната гвардия, участващи в мисията в Мемфис, както и тези, които служат във Вашингтон, окръг Колумбия, Ню Орлиънс и в „граничните мисии за сигурност“ на администрацията, ще получат същите придобивки като действащите военнослужещи в САЩ.

„Това не е лошо“, каза Тръмп, докато Хегсет, главният прокурор Пам Бонди, седяща отляво на президента, и присъстващите аплодираха.