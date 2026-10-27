Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

- Русия и Украйна въведоха локално прекратяване на огъня от 3:00 ч. българско време, за да осигурят хуманитарна операция в окупирания град Олешки.
- Около 2000 души са блокирани в града без достъп до храна и лекарства, а мините и атаките с дронове затрудняват евакуацията им.
- Спирането на огъня е потвърдено от руското министерство на отбраната и украинския омбудсман Дмитро Лубинец, а според Белия дом за споразумението е помогнала първата дама на САЩ Мелания Тръмп.
Russia and Ukraine have started a localized ceasefire to allow for a humanitarian operation to begin in the Russian-occupied town of Oleshky, both sides said https://t.co/4KeB7ARZ1R— Reuters (@Reuters) October 27, 2026
Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна влезе в сила, за да се позволи хуманитарна операция в окупирания от Москва град Олешки, съобщиха днес и двете воюващи страни в отделни изявления, цитирани от Ройтерс.
Руското министерство на отбраната написа в Телеграм, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон от 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), за да се подготви за хуманитарната операция в Олешки, който е град близнак на Херсон.
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Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди във Фейсбук, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.
Олешки се намира на левия бряг на река Днепър точно срещу Херсон, който е контролиран от украинските сили.
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Около 2000 души са блокирани в Олешки, без да имат достъп до храна и лекарства. Те не могат да напуснат града заради мините и атаките с дронове в района, посочва Асошиейтед прес.
Белият дом съобщи миналата седмица, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигане на споразумение за локалното прекратяване на огъня в Олешки.