Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

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Русия и Украйна въведоха локално прекратяване на огъня от 3:00 ч. българско време, за да осигурят хуманитарна операция в окупирания град Олешки.

Около 2000 души са блокирани в града без достъп до храна и лекарства, а мините и атаките с дронове затрудняват евакуацията им.

Спирането на огъня е потвърдено от руското министерство на отбраната и украинския омбудсман Дмитро Лубинец, а според Белия дом за споразумението е помогнала първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Russia and Ukraine have started a localized ceasefire to allow for a humanitarian operation to begin in the Russian-occupied town of Oleshky, both sides said https://t.co/4KeB7ARZ1R — Reuters (@Reuters) October 27, 2026

Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна влезе в сила, за да се позволи хуманитарна операция в окупирания от Москва град Олешки, съобщиха днес и двете воюващи страни в отделни изявления, цитирани от Ройтерс.

Руското министерство на отбраната написа в Телеграм, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон от 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), за да се подготви за хуманитарната операция в Олешки, който е град близнак на Херсон.

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Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди във Фейсбук, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър точно срещу Херсон, който е контролиран от украинските сили.

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Около 2000 души са блокирани в Олешки, без да имат достъп до храна и лекарства. Те не могат да напуснат града заради мините и атаките с дронове в района, посочва Асошиейтед прес.

Белият дом съобщи миналата седмица, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигане на споразумение за локалното прекратяване на огъня в Олешки.