Свят

Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

Локалното примирие е в сила от 3:00 ч. българско време. Целта е да се подготви хуманитарна операция за около 2000 души, блокирани без достъп до храна и лекарства

27 октомври 2026, 07:17
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  • Русия и Украйна въведоха локално прекратяване на огъня от 3:00 ч. българско време, за да осигурят хуманитарна операция в окупирания град Олешки.
  • Около 2000 души са блокирани в града без достъп до храна и лекарства, а мините и атаките с дронове затрудняват евакуацията им.
  • Спирането на огъня е потвърдено от руското министерство на отбраната и украинския омбудсман Дмитро Лубинец, а според Белия дом за споразумението е помогнала първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна влезе в сила, за да се позволи хуманитарна операция в окупирания от Москва град Олешки, съобщиха днес и двете воюващи страни в отделни изявления, цитирани от Ройтерс.

Руското министерство на отбраната написа в Телеграм, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон от 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), за да се подготви за хуманитарната операция в Олешки, който е град близнак на Херсон.

Мелания Тръмп постигна историческо примирие в град в Украйна

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди във Фейсбук, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър точно срещу Херсон, който е контролиран от украинските сили.

В окупирания от Русия Олешки: Въпросът е "на живот и смърт"

Около 2000 души са блокирани в Олешки, без да имат достъп до храна и лекарства. Те не могат да напуснат града заради мините и атаките с дронове в района, посочва Асошиейтед прес.

Белият дом съобщи миналата седмица, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигане на споразумение за локалното прекратяване на огъня в Олешки.

Източник: БТА    
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