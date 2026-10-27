Почина звездата от „Стар Трек“ Уолтър Кьониг

У олтър Кьониг, който вдъхна хумор и решителност на ролята на навигатора на космическия кораб Павел Чеков в класическия научнофантастичен телевизионен сериал „Стар Трек“ от 60-те години на миналия век и в седемте последвали го игрални филма, е починал на 90-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

„Сърцето ми е натежало от скръб. Уолтър Кьониг, нашият мичман Павел Чеков, почина рано днес“, написа във Фейсбук Джордж Такеи, който играеше заедно с актьора в сериала и беше негов дългогодишен приятел.

💔💐 "Star Trek" actor Walter Koenig has died at 90. https://t.co/ch3B5IX92F https://t.co/vkh50Edqp3 — TMZ (@TMZ) October 26, 2026

Кьониг е починал в дома си в Лос Анджелис, съобщи АП, позовавайки се на неговия агент.

Създателят на „Стар Трек“ Джийн Родънбери избира Уолтър Кьониг, който дотогава има само няколко роли в телевизията, когато решава да добави руски персонаж към екипажа на измисления космически кораб „Ентърпрайз“. Въвеждането на руски офицер, който работи хармонично с екипаж от различен расов и културен произход, се случва на фона на Студената война в реалния свят.

„Ние мълчаливо показвахме, че хора от всички раси, вероизповедания и националности не само могат да съжителстват, но и да са дълбоко загрижени един за друг, и по този начин провъзгласявахме едно много оптимистично бъдеще“, споделя Кьониг в интервю за Би Би Си.

Оригиналният телевизионен сериал „Стар Трек“ се излъчва от 1966 до 1969 г. Кьониг се появява в 36 епизода, а след това и в седем игрални филма между 1979 и 1994 г.

„Още докато бях на прослушването, ми съобщиха, че съм получил ролята. Изглеждаше като ангажимент, който може би ще продължи няколко епизода, но нямах представа, че това ще бележи изцяло кариерата и живота ми“, разказва актьорът пред в. „Джоплин глоуб“ през 2008 г.

Славата от поредицата носи със себе си и предизвикателства, свързани с типизирането на актьорския състав.

„През по-голямата част от 70-те години изобщо не работех и обвинявах за това типизирането“, каза той пред „Сейнт Питърсбърг таймс“ през 1998 г.

По-късно обаче актьорът получава друга забележителна постоянна роля — в научнофантастичния сериал от 90-те години „Вавилон 5“.

Уолтър Кьониг е роден на 14 септември 1936 г. в Чикаго. Израства в Ню Йорк и учи в Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA), преди да започне професионалната си актьорска кариера.