Администрацията на Тръмп отново съди бившия шеф на ФБР Джеймс Коми

С рещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който е дългогодишен критик и съперник на американския президент Доналд Тръмп, за трети път бяха повдигнати обвинения за разкриване на поверителна информация, свързана с националната сигурност, сочат публикувани днес съдебни документи, предаде Ройтерс.

Бившият директор на ФБР Джеймс Коми се изправи пред съда

Според информацията в документите Коми е обвинен в предаване и заговор за предаване на класифицирана информация за националната отбрана, датираща от октомври 2016 г.

The Justice Department criminally charged former FBI Director James Comey for the third time. Comey is charged over allegedly leaking a sensitive national security document when he was FBI director in October 2016, according to court records made public Monday. https://t.co/y42Wx95V99 — CNN (@CNN) October 26, 2026

Самият Коми публикува видеоклип в социалната мрежа „Инстаграм“, в който отбеляза, че отново „се започва“, визирайки действията на Министерството на правосъдието, но без да навлиза в допълнителни подробности.

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„Все още съм невинен“, заяви кратко бившият ръководител на ФБР.

Адвокатите на Коми вече са депозирали молба до съдията с искане за пълно прекратяване на делото.

От пресслужбата на Министерството на правосъдието на САЩ уточниха, че делото срещу Коми временно е било спряно поради изтичане на давностния срок за предявяване на иск, но процесуално-следствените действия продължават.