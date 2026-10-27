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Администрацията на Тръмп отново съди бившия шеф на ФБР Джеймс Коми

Министерството на правосъдието на САЩ за трети път повдига обвинения срещу Коми за изтичане на класифицирана информация, докато защитата настоява за прекратяване на делото

Стела Христова Стела Христова

27 октомври 2026, 08:40
Администрацията на Тръмп отново съди бившия шеф на ФБР Джеймс Коми
Джеймс Коми   
Източник: Getty Images

С рещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който е дългогодишен критик и съперник на американския президент Доналд Тръмп, за трети път бяха повдигнати обвинения за разкриване на поверителна информация, свързана с националната сигурност, сочат публикувани днес съдебни документи, предаде Ройтерс.

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Според информацията в документите Коми е обвинен в предаване и заговор за предаване на класифицирана информация за националната отбрана, датираща от октомври 2016 г.

Самият Коми публикува видеоклип в социалната мрежа „Инстаграм“, в който отбеляза, че отново „се започва“, визирайки действията на Министерството на правосъдието, но без да навлиза в допълнителни подробности.

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„Все още съм невинен“, заяви кратко бившият ръководител на ФБР.

Адвокатите на Коми вече са депозирали молба до съдията с искане за пълно прекратяване на делото.

От пресслужбата на Министерството на правосъдието на САЩ уточниха, че делото срещу Коми временно е било спряно поради изтичане на давностния срок за предявяване на иск, но процесуално-следствените действия продължават.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
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