България

Кой ще наклони везните на балотажа: Избирателите на Радев, ГЕРБ и ДПС са ключови

Данните на „Тренд“ показват различия във вота според възрастта, образованието и местоживеенето. Преди втория тур основният въпрос е кои кандидати ще успеят да мобилизират повече избиратели

27 октомври 2026, 09:09
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  • Според агенция „Тренд“ Андрей Гюров има по-силна подкрепа сред младите и висшистите, докато Илияна Йотова води сред избирателите над 60 години, хората със средно и по-ниско образование и жителите на малките населени места.
  • В София над половината гласували са подкрепили Гюров, докато Йотова получава 48,5% от вота в селата и 43,8% в малките градове. Тя има и по-голяма подкрепа сред жените.
  • Над 43% от избирателите на Йотова са решили за кого да гласуват още преди кампанията, докато много от привържениците на Гюров са взели решението си по време на нея. За Гюров са гласували 86% от избирателите на ПП-ДБ на парламентарния вот през април.

Демографският профил на вота от първия тур на президентските избори очертава отчетливи разделителни линии в обществото по отношение на възрастта, образованието и местоживеенето на гласоподавателите. „Разделението по възраст е много любопитно и ясно очертава профила на двамата кандидати. Андрей Гюров успява да привлече в много по-голяма степен младия вот, докато при по-възрастните Илияна Йотова има доста съществено предимство”, коментира социологът от агенция „Тренд” Димитра Воева в ефира на NOVA.

Данните на социологическата агенция показват, че близо 43% от гласувалите младежи между 18 и 29 години са избрали кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев, срещу 27% за Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Сходно е разпределението и при избирателите между 30 и 39 години (40,5% за Гюров срещу 27,8% за Йотова). В групата 40-49 години силите се изравняват, а при хората над 60 години, и особено при тези над 70-годишна възраст, Йотова печели категорично с близо 57% от гласовете срещу едва 22% за нейния опонент.

Източник: NOVA

По отношение на пола Йотова получава по-отчетлива преднина сред жените – 38% от гласувалите дами са подкрепили нейната кандидатура, докато за Гюров са гласували близо 33%.

Източник: NOVA

По критерий образование висшистите масово са се насочили към Гюров и Кандев – 39% от хората с висше образование са дали вота си за тази двойка срещу 31,7% за Йотова и Вълчев. Близо две трети от целия електорат на Гюров се състои именно от висшисти. При Йотова този дял е 47%, но тя има сериозно предимство сред избирателите със средно образование (41,3%) и с основно или по-ниско образование (48,7%).

Източник: NOVA

Териториалното разпределение разкрива ясна граница между столицата и останалата част от страната.

Източник: NOVA

„Над половината от всички жители на столицата, които са упражнили правото си на вот, са гласували за Гюров и Кандев, за разлика от тези, които са се насочили към Йотова и Вълчев – близо 23”, подчерта Воева.

Източник: NOVA

В същото време тя допълни, че близо една трета от целия вот за Гюров е съсредоточен в София, докато над 46% от всички гласували за Йотова идват от селата и малките градове, където тя печели съответно 48,5% и 43,8% от гласовете.

Източник: NOVA

Анализът отчита и кога избирателите са взели окончателното си решение. Подкрепящите Йотова са решили за кого да гласуват още преди старта на предизборната кампания (над 43%). При Гюров над 39% са определили вота си в хода на самата кампания, а значителна част са взели решение в последните няколко дни или в самия изборен ден.

При преливането на гласове от парламентарния вот през април 71% от гласувалите тогава за „Прогресивна България” сега са подкрепили Йотова, а 12% са избрали Гюров. Избирателите на ПП-ДБ са се мобилизирали твърдо зад Гюров (86%). Сериозна динамика обаче се наблюдава при вота на привържениците на ГЕРБ-СДС.

Рекордно ниска избирателна активност отбелязаха президентските избори. Вторият тур е в неделя, а горещият въпрос остава към коя двойка ще се насочат избирателите на политическите партии. 

„Видя се, че хората, които излязоха да гласуват за „Прогресивна България” през април, този път не застанаха зад урните. Изглежда, че ядрата на партии, които застанаха зад Андрей Гюров се мобилизираха доста по-сериозно. Предстои да видим и какво ще се случи с избирателите на ГЕРБ и ДПС”, каза комуникационният експерт Наталия Димитрова.

Юлиан Ангелов от ВМРО изрази мнение, че очаква по-висока избирателна активност на 1 ноември. „Много хора бяха предубедени, че Илияна Йотова ще спечели, затова може би не са виждали смисъл да излязат да гласуват. Според мен гласоподавателите на „Възраждане” този път ще гласуват също за нея”, посочи той.

Колкото за какви политики биха водили кандидатпрезидентските двойки, Наталия Димитрова изтъкна, че е важна външната политика и правилната двойка за това е Гюров-Кандев. „Никой не е „за” войната. Настоявам двете президентски двойки да излязат на дебат и да коментират точно външната политика”, каза тя.

Ангелов обаче смята, че българите се вълнуват повече от вътрешнополитическите проблеми и именно на това ще бъде базиран техният вот. „Това предлагат Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Те са патриоти. У хората има едно разделение и смятам, че това е двойката обединител”, обясни той.

Юлиан Ангелов също настоя да бъде проведен дебат, но, по негови думи, Георги Кандев отказва такъв с опонента си Кирил Вълчев. „Аз се надявам да спечелят Йотова и Вълчев, защото те са хората, които могат да защитят националните интереси. Ние от ВМРО ще настояваме правомощията на президента да бъдат засилени, защото бяха орязани от „сглобката”. Искаме държавният глава да избира сам служебния премиер, да има законодателни инициативи по определени теми, да иска вот на недоверие на правителство и парламент. Президентът трябва да бъде коректив на политиката в България”, добави той.

Наталия Димитрова пък обоснова подкрепата си за Гюров-Кандев с това, че двойката е подкрепена от други политически сили, а не от управляващите. „Те трябва да спечелят, за да го има именно този коректив на властта”, заключи тя.

„Следващата неделя едва ли ще се случи нещо, за което ще се пише в летописите. Причината е мобилизацията и ясните знаци, че разломът между така наречения политически елит и огромна част от избирателите става все по-голям“, коментира Страхил Делийски.

Според Иво Инджов Илияна Йотова има по-големи възможности да разшири подкрепата си. По думите му оспорваният резултат може да мотивира повече избиратели да отидат до урните. Той обаче подчерта, че подкрепата за отделните кандидати идва от различни групи с различни мотиви.

„Според мен много хора ще предпочетат да гласуват в подкрепа на двойката Йотова – Вълчев. Макар че там не може да се говори за един електорат. Има много различни групи и прослойки, които подкрепиха Радев с различна мотивация“, заяви политологът.

И уточни, че не очаква по-висока избирателна активност на балотажа. „Този балатож ще бъде с най-ниската избирателна активност в историята на президентските избори. За това са си виновни политиците, които участват във вота", каза още Инджов.

Страхил Делийски постави акцент върху разликата между подкрепата от политическите лидери и готовността на гражданите да гласуват. Според него именно способността на кандидатите да мобилизират избирателите ще бъде сред основните фактори на балотажа.

„Интересно е да видим как двата щаба ще балансират между политическата и електоралната подкрепа. Защото това са различни неща. Политическата подкрепа идва по линията на ценности и позиции. Тя е на равнището на политическия елит, докато електоралната е свързана със способността да медиираш в отношенията с избирателите. Може да имаш политическа подкрепа, но не и електорална и обратното“, обясни Делийски.

Инджов предупреди и за възможни политически последствия от резултата. Според него евентуална загуба на Йотова би поставила правителството под натиск. 

„Всичко зависи и от това доколко самият Радев ще се ангажира в кампанията. Той вече директно призова за подкрепа на Йотова – Вълчев“, обясни той.

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