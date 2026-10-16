Съдът отложи делото по Европейската заповед за арест срещу Васил Михайлов, известен като "прокурорския син"

Окръжният съд в Кюстендил отложи делото за Европейската заповед за арест на Васил Михайлов за 22 октомври заради липсващи уточнения от гръцките власти.

Гърция го издирва във връзка с разследване за шест престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и тежка телесна повреда.

Заради висящи дела в България процедурата ще се разглежда по общия ред, а Михайлов остава в ареста.

Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група

Окръжният съд в Кюстендил отложи днес разглеждането на производството по Европейската заповед за арест (ЕЗА), издадена от гръцките власти срещу Васил Михайлов от Перник, известен като „прокурорския син“. Делото ще продължи на 22 октомври. За резервна дата беше определен и 27 октомври.

Причината за отлагането на заседанието днес е липсата на допълнителна информация от компетентните органи на Гърция относно характера на искането за предаване на Михайлов. Съдът очаква уточнение дали гръцките власти настояват за временното му предаване за изслушване и последващото му връщане в България.

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По време на днешното заседание стана известно, че заради висящи наказателни производства у нас процедурата не може да бъде разгледана по съкратения ред, а следва да протече по общия. Михайлов заяви пред съда, че не се отказва от т.нар. принцип на особеността, който предвижда предадено по Европейска заповед за арест лице да бъде преследвано и съдено в издаващата държава само за престъпленията, посочени в заповедта.

В съдебната зала стана ясно, че гръцките власти са предоставили гаранции, че ако Михайлов бъде осъден в Гърция, той ще бъде върнат в България, за да изтърпи наложеното му наказание.

Производството по ЕЗА се разглежда от Окръжния съд в Кюстендил, тъй като Михайлов се намира в затвора в село Самораново, община Дупница. Срещу него е издадена Европейска заповед за арест във връзка с разследване за шест престъпления, за които гръцките власти твърдят, че са извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Обвиненията включват участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и причиняване на тежка телесна повреда.

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Паралелно с процедурата по ЕЗА, срещу Михайлов в България се водят и две наказателни производства, по които той е обвиняем.

Васил Михайлов изтърпя ефективно наказание от година и 8 месеца лишаване от свобода в затвора в Самораново. Той не беше освободен след изтичането на присъдата, защото междувременно беше задържан по производство за изпълнение на Европейската заповед за арест, издадена от гръцките власти. Окръжният съд в Кюстендил му наложи мярка „задържане под стража“, която впоследствие беше потвърдена от Софийския апелативен съд.