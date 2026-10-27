Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини по националната програма вече са в България и се разпределят към личните лекари.

Заради забавянето някои хора са пътували до Гърция, за да се ваксинират срещу заплащане. Личните лекари уверяват, че всички записани ще получат доза.

Ваксините за свободна продажба в аптеките се очакват около 9 ноември, а имунитетът се изгражда приблизително две седмици след ваксинацията.

Кога ще има противогрипни ваксини в България и ще стигнат ли за всички?

Дългоочакваните противогрипни ваксини по националната програма започват да се доставят поетапно в кабинетите на личните лекари в цялата страна. Въпреки забавянето, което предизвика притеснения сред пациентите, здравните власти уверяват, че всички, заявили желание за имунизация, ще получат своята доза.

Данните показват, че първите 150 000 дози вече са пристигнали в България и разпределението им е в ход. Тази информация беше потвърдена от общопрактикуващия лекар д-р Гергана Николова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Самата тя е получила ваксините за своя кабинет и предстои да започне имунизацията на пациентите от списъците.

Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

Забавянето и последиците за хората

Забавянето на доставките обаче не остана без последствия. Липсата на ясна информация кога ще пристигнат ваксините накара някои българи да потърсят алтернативни решения извън страната. В репортаж на NOVA жена разказва, че със съпруга си са пътували до съседна Гърция, за да се ваксинират срещу заплащане, притеснени, че няма да получат своевременно защита в България. Този случай не е изолиран и показва как системните пропуски водят до индивидуални решения, които често са свързани с допълнителни разходи и несигурност.

Д-р Николова коментира тази практика като ненужна в настоящия момент, тъй като ваксините вече са налични. Тя допусна, че част от пациентите, записани в списъците, може вече да са се имунизирали в чужбина. „Това би създало разминаване в списъците на общопрактикуващите лекари“, отбеляза тя и допълни, че в такъв случай дозите ще бъдат предложени на други желаещи.

Лекарят призова за търпение и доверие в системата и в личните лекари. „Тези, които са заявили, ще им бъде поставена ваксина“, увери д-р Николова. Тя подчерта, че все още има достатъчно време за имунизация преди очакваното активно разпространение на грипната инфекция, като са необходими около две седмици след поставянето на ваксината, за да се изградят антитела.

Кога пристигат противогрипните ваксини

Дебатът за ваксинация в аптеките

На фона на организационните трудности около доставките, отново се повдигна въпросът дали противогрипни ваксини трябва да се поставят и в аптеките. Д-р Гергана Николова категорично се обяви против подобно предложение. Според нея имунизацията е медицинска дейност, която изисква предварителна оценка на здравословното състояние на пациента от лекар, за да се гарантира безопасността му.

Междувременно стана ясно, че останалите противогрипни ваксини, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа, се очаква да пристигнат в страната около 9 ноември, както съобщава NOVA. Това дава допълнителна възможност за защита на хората, които не попадат в обхвата на националната програма, но е важно да се помни, че превенцията е най-ефективна, когато е навременна.