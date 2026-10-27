Съдия спря сечта на над 500 дървета за голф проект на Тръмп

Федерален съдия в САЩ спря изсичането на дървета в общественото голф игрище East Potomac във Вашингтон, част от проект за реконструкция, подкрепян от Доналд Тръмп.

Според съдия Ана Рейес вече са отсечени над 500 здрави дървета без достатъчно предварително уведомление. Тя забрани премахването и повреждането на други дървета до решаването на делото.

Тръмп планира игрището да бъде затворено за ремонт на 15 ноември и заяви, че ще обжалва съдебното решение.

A US judge extended a court order blocking President Trump's plans to renovate a historic Washington golf course where she had deemed a removal of trees ‘inexcusable’ https://t.co/PPTHO0sEUg — Reuters (@Reuters) October 27, 2026

Американски федерален съдия разпореди да бъде спряно изсичането на дървета в обществено голф игрище в центъра на Вашингтон, след като стотици дървета вече бяха премахнати в рамките на проект, подкрепян от президента Доналд Тръмп.

Тръмп, който е запален голфър и притежава игрища по света, настоява общественото игрище East Potomac Golf Links да бъде преустроено така, че да може да приема големи турнири от най-високо ниво.

Работата по реконструкцията започна въпреки съдебен иск на екологична организация и съпротивата на местни голфъри, които посочват, че 100-годишното игрище е едно от малкото места в града, където могат да практикуват спорта на достъпна цена.

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Окръжният съдия Ана Рейес забрани на ответниците да премахват или повреждат допълнителни дървета на игрището и нареди да дават десет работни дни предварително писмено уведомление, преди да предприемат необратими промени в парка East Potomac, докато делото не бъде решено.

„Правителството отсече стотици дървета от голф игрището East Potomac без реално предварително уведомление, въпреки че е знаело за планираното премахване поне седмица по-рано“, посочи Рейес, като уточни, че дърветата са били „здрави и неопасни“.

По думите ѝ повече от 500 дървета вече са били отсечени.

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Тръмп заяви по-рано този месец, че строителните дейности по игрището с 18 дупки трябва да започнат през ноември.

В понеделник той настоя, че обектът ще бъде затворен за ремонт по план на 15 ноември, и обеща да обжалва решението на Рейес.

„Съдията няма абсолютно никакво право да спира този много важен и красив проект“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“.