Съдия спря сечта на над 500 дървета за голф проект на Тръмп

- Федерален съдия в САЩ спря изсичането на дървета в общественото голф игрище East Potomac във Вашингтон, част от проект за реконструкция, подкрепян от Доналд Тръмп.
- Според съдия Ана Рейес вече са отсечени над 500 здрави дървета без достатъчно предварително уведомление. Тя забрани премахването и повреждането на други дървета до решаването на делото.
- Тръмп планира игрището да бъде затворено за ремонт на 15 ноември и заяви, че ще обжалва съдебното решение.
A US judge extended a court order blocking President Trump's plans to renovate a historic Washington golf course where she had deemed a removal of trees ‘inexcusable’ https://t.co/PPTHO0sEUg— Reuters (@Reuters) October 27, 2026
Американски федерален съдия разпореди да бъде спряно изсичането на дървета в обществено голф игрище в центъра на Вашингтон, след като стотици дървета вече бяха премахнати в рамките на проект, подкрепян от президента Доналд Тръмп.
Тръмп, който е запален голфър и притежава игрища по света, настоява общественото игрище East Potomac Golf Links да бъде преустроено така, че да може да приема големи турнири от най-високо ниво.
Работата по реконструкцията започна въпреки съдебен иск на екологична организация и съпротивата на местни голфъри, които посочват, че 100-годишното игрище е едно от малкото места в града, където могат да практикуват спорта на достъпна цена.
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Окръжният съдия Ана Рейес забрани на ответниците да премахват или повреждат допълнителни дървета на игрището и нареди да дават десет работни дни предварително писмено уведомление, преди да предприемат необратими промени в парка East Potomac, докато делото не бъде решено.
„Правителството отсече стотици дървета от голф игрището East Potomac без реално предварително уведомление, въпреки че е знаело за планираното премахване поне седмица по-рано“, посочи Рейес, като уточни, че дърветата са били „здрави и неопасни“.
По думите ѝ повече от 500 дървета вече са били отсечени.
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Тръмп заяви по-рано този месец, че строителните дейности по игрището с 18 дупки трябва да започнат през ноември.
В понеделник той настоя, че обектът ще бъде затворен за ремонт по план на 15 ноември, и обеща да обжалва решението на Рейес.
„Съдията няма абсолютно никакво право да спира този много важен и красив проект“, написа Тръмп в „Трут Соушъл“.