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Бивша „Мис Швейцария“ обвини Доналд Тръмп, че я е изнасилил в хотел „Плаза“ през 1993 г.

Нов доклад на демократите в Камарата на представителите съдържа подробни твърдения на Беатрис Койл за инцидент от 1993 г. в хотел „Плаза“. Белият дом категорично отрече обвиненията и заяви, че Тръмп е напълно оправдан по случая „Епстийн“

Стела Христова Стела Христова

27 октомври 2026, 09:34
Бивша „Мис Швейцария“ обвини Доналд Тръмп, че я е изнасилил в хотел „Плаза“ през 1993 г.
Източник: Getty Images

Б ившата „Мис Швейцария“ Беатрис Койл твърди, че президентът Доналд Тръмп я е изнасилил в хотел „Плаза“ в Ню Йорк през ноември 1993 г. Това се посочва в нов доклад, публикуван от демократите в Правната комисия към Камарата на представителите, който разглежда съществуващите връзки на Тръмп с мрежата за трафик на хора с цел сексуална експлоатация на Джефри Епстийн, пише PEOPLE.

Докладът представя разказа на Койл за първи път в детайли. В него се съобщава, че Тръмп, Епстийн и техни близки са използвали конкурса за красота „Donald J. Trump American Dream“, предназначен за девойки между 16 и 22 години, като „ловно поле“ за уязвими млади жени и момичета.

Срещу Тръмп не са повдигнати наказателни обвинения във връзка с твърденията на Койл. В официално изявление говорителката на Белия дом Лорън Бис отхвърли обвиненията и потвърди позицията на администрацията относно отношенията на президента с Епстийн.

„Нито едно от тези обвинения не отговаря на истината“, заявява Бис. „Този т.нар. 'доклад' не е нищо повече от отчаян опит на побеснелите демократи да отклонят вниманието на американците от растящата подкрепа за Републиканската партия, генерирана от историческите постижения на президента Тръмп. Президентът изхвърли Джефри Епстийн от своя клуб в Мар-а-Лаго, защото беше перверзник, и е напълно изчистен от всякакви съмнения, свързани с Епстийн.“, допълва още.

Според доклада Койл е била на 24 години и е работила като модел и финансов специалист, когато през ноември 1993 г. е била поканена от Джил Харт да участва в конкурса в Атлантик Сити и Ню Йорк.

По време на пресконференция и обяд в притежавания тогава от Тръмп хотел „Плаза“, той се доближил до нея и и обещал да и съдейства за получаване на виза и прием в Нюйоркския университет. Малко след това Епстийн също се приближил до Койл и дал подобни обещания, включително покана за парти в Мар-а-Лаго.

По-късно същия ден представител на Тръмп поканил Койл в апартамента му на горните етажи за лична среща. Според доклада тя приела, вярвайки, че това ще помогне за кариерата и образованието и. След като влязла в апартамента, Тръмп я хванал отзад и я изнасилил, раздирайки роклята и и причинявайки и кървене и синини по тялото. Койл описва нападението като „изключително брутално“.

След инцидента Тръмп повторил обещанията си да и помогне за визата и университета и я накарал да се закълне, че ще мълчи, казвайки и: „Шоуто трябва да продължи“.

Койл завършила участието си в конкурса в състояние на шок и уплаха, след което се върнала в Швейцария и отказала да участва в следващ конкурс, организиран от Тръмп на Хаваите. Няколко месеца по-късно Тръмп и се обадил по телефона в Швейцария, за да предложи отново помощ за виза и обучение, но тя отказала.

Докладът на демократите се позовава и на други свидетелства, които според тях подкрепят думите на Койл, включително дело за сексуално посегателство от 1997 г., заведено срещу Тръмп от Джил Харт. Направени са и паралели между обещанията, давани на Койл, и разказите на други жени, според които Епстийн е използвал обещания за кариера и образование, за да вербува и контролира жертвите си.

Новото отхвърляне на обвиненията от страна на Белия дом идва на фона на предишни дела за сексуално посегателство срещу Тръмп, включително това на писателката Е. Джийн Карол, която го обвини в изнасилване в нюйоркски магазин през 90-те години.

Карол за първи път разкри детайли през 2019 г. в книгата си. Тя твърдеше, че Тръмп я е притиснал към стената в пробна на магазина „Bergdorf Goodman“ и я е изнасилил. Тръмп тогава категорично отрече, заявявайки в интервю, че тя „не е негов тип“ и че никога не я е срещал, въпреки че съществуват техни съвместни снимки.

През 2019 г. Карол заведе дело за клевета, а през 2022 г. подаде и искове за физическо посегателство. През май 2023 г. гражданско жури призна Тръмп за виновен за сексуално малтретиране и клевета.

В крайна сметка Тръмп изплати на Карол присъдените 5.6 милиона долара. Той продължи да оспорва решението, но Върховният съд отказа да преразгледа случая през август.

Адвокатът на Карол, Робърта Каплан, приветства решението на Върховния съд: „Доволна съм, че Върховният съд на САЩ за пореден път отказа да разгледа това дело. В резултат на това единодушната присъда на журито, че Доналд Тръмп е извършил сексуално посегателство и след това е оклеветил Е. Джийн Карол, вече е окончателна и не подлежи на оспорване в нито един съд.“

Тръмп продължава да обжалва и отделно съдебно решение, според което трябва да плати на Карол 83 милиона долара обезщетение по друго дело за клевета.

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп Беатрис Койл Джефри Епстийн Обвинения в изнасилване Сексуално посегателство Доклад на демократите Конкурс за красота
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