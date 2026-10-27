България

КАТ с нови правила: Кои огледи отпадат и какво се променя при регистрацията на автомобили

При регистрацията ще бъдат вписани всички съсобственици, без да е необходимо изрично писмено пълномощно от останалите

27 октомври 2026, 08:22
КАТ с нови правила: Кои огледи отпадат и какво се променя при регистрацията на автомобили
Източник: iStock
  • Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили, включително за физическите огледи, транзитните номера, смяната на двигател и наследствените коли.
  • Оглед на канал ще е задължителен при смяна на собственик или област за автомобили под 10 години, а транзитни номера ще могат да се издават най-много три пъти за едно превозно средство.
  • При смяна на двигателя отпада изискването за документ за собственост върху него, а наследствен автомобил може да бъде регистриран по заявление на един наследник, като в талона се вписват всички съсобственици.

При покупка на нова кола вече не се подменя номерът

От днес започват да се прилагат измененията в наредбата на вътрешното министерство, касаеща регистрацията и отчета на моторните превозни средства.

Обновените разпоредби обхващат:

  1. процедурите по физически оглед,
  2. издаването на временни номера,
  3. подмяната на агрегат, както и
  4. пререгистрацията на коли,
  5. придобити чрез наследство.

Физическо преминаване през канал вече ще е задължително при прехвърляне на регистрацията в друга административна област или при смяна на собственика, но само ако от датата на първоначалната регистрация са изминали по-малко от 10 години. Задължението за подобен оглед категорично отпада за автомобили, които са регистрирани у нас преди повече от десетилетие, както и при смяна на горивната система, корекция на екокатегорията в талона или при вадене на дубликат заради изгубена част от свидетелството за управление.

Нови правила за регистрация на колите

Относно транзитните регистрационни табели, новото правило гласи, че те могат да бъдат издавани максимум до три пъти за конкретен автомобил. При подмяна на двигателя вече няма да се търси документ, доказващ собствеността върху него. Самият нов номер ще бъде отразен директно по време на огледа на канал. В случай че новият мотор е с различен идентификационен код, ще е нужно преминаването на технотест и представяне на удостоверение за конструктивно изменение.

Вписването на кола, която е наследена от няколко души, вече може да се осъществи по инициатива само на един от тях, без да е необходимо изрично писмено пълномощно. В този случай в свидетелството за регистрация ще фигурират имената на всички съсобственици. Дерегистрацията на возилото също може да бъде заявена от самостоятелен наследник, но изключително в хипотезите на предаване за скрап, пълно унищожаване, принудително отнемане от държавата или заличаване вследствие на пожар и природни стихии.

Източник: БГНЕС    
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