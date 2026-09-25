Може ли Васил Михайлов да бъде екстрадиран в Гърция? Говори адвокатът му

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"Васил Михайлов няма да бъде предаден на гръцките власти, докато срещу него в България се водят наказателни производства". Това заяви адвокатът му Зорница Костова в ефира на NOVA.

Гърция разследва Васил Михайлов за въоръжен грабеж и организирана престъпна група

Междувременно Окръжният съд в Кюстендил постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 23-годишния Михайлов, който е издирван от Гърция с Европейска заповед за арест.

Европейската заповед е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия въз основа на заповед за арест на следовател в Кавала. Според информацията по случая Михайлов е издирван във връзка с разследване за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

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Оставали му около 20 дни от присъдата

По думите на Костова Михайлов е започнал да изтърпява наказанието си веднага след задържането му в България. Тя посочи, че след приспадане на времето, прекарано в ареста, до изтичането на присъдата му са оставали приблизително 20 дни.

И съдът в Кюстендил посочва в мотивите си, че към момента Михайлов изтърпява наказание в затвора в Самораново и от него остават около 20 дни. Според съда след изтичането на наказанието съществува опасност той да се укрие.

Костова обясни, че Европейската заповед за арест е различна процедура от задържането за срок до 72 часа, което се постановява по искане на българската прокуратура.

„Когато съдът взема такава мярка, той обезпечава изпълнението на производството, което ще продължи в Гърция“, обясни адвокатът.

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Какво твърдят гръцките власти

Според данните, представени от българската прокуратура, гръцките власти издирват Михайлов за наказателно преследване по няколко тежки престъпления. Сред тях са участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

За посочените деяния гръцкото законодателство предвижда наказания, които могат да достигнат до доживотен затвор. Българската прокуратура посочва, че описаните в Европейската заповед за арест деяния са престъпления и според българския Наказателен кодекс.

Костова заяви, че има основание да смята, че клиентът ѝ не е причинил тежка телесна повреда в Гърция. По думите ѝ се говори и за евентуално участие в организирана престъпна група.

Адвокатът посочи още, че Михайлов е пребивавал в Гърция поне два месеца в периода, когато е бил издирван в България.

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Какво следва

Предстои българският съд да разгледа въпроса за евентуалното предаване на Михайлов на гръцките власти в рамките на процедурата по Европейската заповед за арест.

Костова припомни, че действията, за които Михайлов е разследван в Гърция, са били коментирани и по време на парламентарен контрол към тогавашния вътрешен министър Даниел Митов. По думите ѝ той е потвърдил, че в Гърция са извършени престъпления, за които има данни за участието на Михайлов.

По неофициална информация, появила се през есента на миналата година, става дума за грабеж. Предполага се, че престъпленията са извършени през септември. По случая е било проверявано и участието на друг български гражданин, който е бил задържан и осъден в Гърция и излежава присъдата си там.

Адвокатът коментира, че ако гръцкото искане не е било постъпило, Михайлов е можел да бъде освободен след изтичането на оставащите около 20 дни от българското му наказание.