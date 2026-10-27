Стюардеса видя зловещо съобщение в телефона на пътник, прекратиха полета

П олет на United Airlines, пътуващ за Ню Джърси, се върна в Лас Вегас в събота след очевидна заплаха за отвличане, съобщава американското издание New York Post.

Полет 1681 на United е превозвал 150 пътници и шест членове на екипажа от международното летище „Хари Рийд“ до международното летище „Нюарк Либърти“ на 24 октомври, когато стюардеса е забелязала пътник да изпраща съобщения с препратка към поемане на контрола над самолета.

Членът на екипажа не е влязъл в контакт с пътника, а бързо е алармирал пилота.

„Стюардесата го видя да пише съобщение, че ще отвлече самолета. Обадиха ми се. Минахме в режим на пълен локдаун и се върнахме във Вегас“, каза пилотът на полета на ръководител на въздушното движение малко след излитането на самолета, съобщава CBS News.

Когато ръководителят на полети попитал дали пътникът е съдействал или е бил задържан, пилотът заявил, че спрямо пътника „не са използвани средства за ограничаване“, защото „той не подозира“.

„Полет 1681 на United Airlines се върна безопасно на международното летище „Хари Рийд“ в Лас Вегас около 23:05 ч. местно време в събота, 24 октомври, след като екипажът съобщи за нарушаване на реда от страна на пътник“, се казва в изявление на Федералната авиационна администрация (FAA).

След успешното завръщане в Лас Вегас всички пътници бяха свалени от полета, а самолетът премина през подробна проверка, съобщиха властите.

Полицията на Лас Вегас се е отзовала на летището и е арестувала 25-годишния Данте Милн по подозрение в отправяне на заплахи или предаване на невярна информация относно терористични актове, според списание PEOPLE.

Пътниците са били пренасочени към друг полет, който е излетял от международното летище „Хари Рийд“ в неделя сутринта.