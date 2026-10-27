Израел гласува за парламент за първи път след атаката на „Хамас“ от 7 октомври

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В Израел започнаха парламентарните избори - първите след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Около 7,3 милиона избиратели могат да гласуват до 22:00 ч.

Основните съперници са премиерът Бенямин Нетаняху от „Ликуд“ и центристкият опозиционен лидер Гади Айзенкот. Според проучванията никоя политическа сила няма да спечели абсолютно мнозинство в 61-местния Кнесет.

Вотът се провежда на фона на продължаващото напрежение около войната в Газа и крехкото примирие, постигнато с посредничеството на САЩ през октомври 2025 г.

Netanyahu faces reckoning for October 7 in Israel's first vote since attack https://t.co/3Cih9XKFOj — The Straits Times (@straits_times) October 26, 2026

Избирателните секции в Израел отвориха днес в 7:00 ч. местно време (също и българско) за първите избори за местния парламент - Кнесета, след нападението на радикалното палестинско движение "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г., информира онлайн изданието на израелския в. "Джерусалем пост".

Около 7,3 милиона израелски граждани с право на глас ще могат да дадат своя вот до 22:00 ч. Основните телевизионни канали ще публикуват екзитполове веднага след затаварянето на секциите.

Министър-председателят Бенямин Нетаняху, оглавяващ дясната консервативна партия "Ликуд", се изправя срещу лидера на опозиционния блок "Яшар" - центриста Гади Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на израелската армия.

Според социологическите проучвания, на които се позовава "Джерусалем пост" нито една политическа сила няма да успее да си осигури абсолютно мнозинство в 61-местния Кнесет.

Атаката на "Хамас" даде началото на войната в ивицата Газа. При нападението на палестинските ислямисти бяха убити близо 1200 души на израелска територия според данни на Израел, а около 250 заложници бяха отведени в плен в анклава.

Според данни на здравните власти в крайбрежната територия, контролирани от "Хамас", при последвалата израелска инвазия са загинали над 74 000 палестинци.

През октомври миналата година с посредничеството на САЩ се стигна до споразумение за прекратяване на огъня, но оттогава и двете страни се обвиняват в нарушаване на примирието, а Израел продължава да нанася удари, искайки пълното разоръжаване на "Хамас", отбелязват световните агенции.

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Израелската избирателна система е пропорционална, като цялата страна представлява един избирателен район. За да влезе в Кнесета, всяка партия трябва да премине избирателен праг от 3,25%. Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. и ще затворят в 22:00 ч. местно време, като веднага след това се очакват първите екзитполове.

Избирателната комисия не очаква предварителните окончателни резултати да бъдат обявени преди четвъртък, а официалните ще станат ясни до осем дни след вота, съобщава 24 Часа. След това президентът Ицхак Херцог ще проведе консултации и ще възложи на политическия лидер с най-големи шансове да състави правителство. Този кандидат ще разполага с 28 дни за сформиране на коалиция, с възможност за удължаване с още 14 дни.

Тъй като нито една партия в историята на Израел не е печелила самостоятелно абсолютно мнозинство, изходът от изборите ще бъде решен по време на сложни коалиционни преговори. Това са шестите парламентарни избори от 2019 г. насам, но и първите от десетилетия, в които парламентът завършва пълния си четиригодишен мандат, което подчертава както хроничната политическа нестабилност, така и изключителния залог на настоящия вот.