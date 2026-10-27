Облаци над Израел: "Следващото поколение ще плати цената"

"Загубите, причинени от войната, се равняват на целия годишен икономически продукт на Израел - все едно всички са работили цяла година без възнаграждение": трите години война нанесоха тежък удар на израелската икономика, съобщи Deutsche Welle.

Асаф Беери от Тел Авив си изкарва хляба като екскурзовод, но след началото на войната туристи в Израел почти не пристигат. А когато все пак дойдат такива, често му казват, че всичко е станало много скъпо. Което е вярно - разходите за живот са драматично високи, казва Беери пред репортери на германската обществена медия АРД. "Вече рядко ходя на ресторант, не пътувам. Бих искал да се преместя в ново жилище, но наемите са много високи. Исках да си купя и нова кола, но засега изчаквам", споделя мъжът.

Войната е влошила финансовото му състояние. "Колкото по-дълго това правителство продължава войната, толкова по-трудно се справям. Мнозина са в същото положение - хората са разочаровани", казва Беери и добавя, че именно финансовото му състояние ще окаже значително влияние върху решението за кого да гласува на парламентарните избори на 27 октомври - макар темата за сигурността на Израел също да е важна за него. Важно за Беери е и това: правителство, което да не разделя още повече израелското общество.

Да работиш на три места, за да свържеш двата края

Освен като екскурзовод, Беери работи и като графичен дизайнер. Но и в тази сфера поръчките са намалели. Пред АРД мъжът казва, че предвид трудната ситуация фирмите трябва внимателно да преценяват за какво харчат парите си.

"Графичният дизайн е лукс за фирмите, които се чудят за кое по-напред да отделят средства - за заплатите на служителите си или за маркетингови инвестиции. Клиентите са намалели и всеки се опитва да пести. А държавата харчи толкова много пари за войната", казва Беери.

Той работи също така с резервисти, които се завръщат от войната. Мнозина от тях са силно травматизирани, а някои вече не могат да упражняват предишната си професия.

Бреме в размер на над 100 милиарда евро

Икономическите последици се усещат в цялата страна. Според преценки на израелската Централна банка трите години война са стрували на израелската икономика повече от 100 милиарда евро. Същевременно по-високите данъци също тежат на домакинствата. Още преди две години израелското правителство увеличи ДДС.

Много предприятия трябва да се справят със спадове в производството и недостиг на работна ръка. Въпреки че високотехнологичният сектор на Израел продължава да бъде силен в износа, войната се отразява и там. Резервистите периодично биват мобилизирани за военна служба, което означава, че липсват на работните им места, посочва АРД.

Дългосрочни последици

Икономистът Аял Кимхи следи последствията за бизнеса и обществото. Той отбелязва, че макар в момента икономическата ситуация да не заема централно място в предизборните кампании на партиите, нейното въздействие върху населението е значително.

"Следващото правителство ще трябва да компенсира загубите, причинени от войната. А те се равняват на целия годишен икономически продукт на Израел - все едно всички са работили цяла година, без да получат никакво възнаграждение", казва експертът пред АРД и уточнява, че последиците далеч надхвърлят преките разходи за войната.

Финансирането на войната натоварва сериозно държавния бюджет и възпрепятства дългосрочния растеж на израелската икономика. "Следващото поколение ще плати цената, тъй като правителството разтяга бюджета до краен предел - и то за сметка на растежа", казва Кимхи.

Това повдига въпроса как Израел ще се справи с икономическите щети в дългосрочен план. Дори ситуацията със сигурността да се подобри, финансовите последици няма просто да изчезнат. Следващото правителство ще трябва да намери начин да стабилизира икономиката, да подкрепи бизнеса и да създаде нови перспективи за населението.

Загриженост за младото поколение и липса на квалифицирани кадри

Кимхи е особено загрижен заради последиците от войната върху сектора на образованието. Много студенти са били принудени да прекъснат или дори да прекратят следването си, защото са били призовани на военна служба. В дългосрочен план това може да доведе до недостиг на квалифицирани кадри.

За икономика, която силно зависи от технологиите, научните изследвания и добре образованите служители, това би било сериозен проблем. Недостигът на специалисти може не само да забави развитието на отделни концерни, но и да затрудни разработването на нови продукти и създаването на нови работни места.

Затова преди тези избори за екскурзовода Асаф Беери от Тел Авив въпросът е как да си възвърне предишната финансова свобода. И дали може да се надява на скорошен край на войната.