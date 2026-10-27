Свят

Облаци над Израел: "Следващото поколение ще плати цената"

"Загубите, причинени от войната, се равняват на целия годишен икономически продукт на Израел - все едно всички са работили цяла година без възнаграждение"

27 октомври 2026, 09:36
Облаци над Израел: "Следващото поколение ще плати цената"
Източник: БТА/AP

"Загубите, причинени от войната, се равняват на целия годишен икономически продукт на Израел - все едно всички са работили цяла година без възнаграждение": трите години война нанесоха тежък удар на израелската икономика, съобщи Deutsche Welle.

Асаф Беери от Тел Авив си изкарва хляба като екскурзовод, но след началото на войната туристи в Израел почти не пристигат. А когато все пак дойдат такива, често му казват, че всичко е станало много скъпо. Което е вярно - разходите за живот са драматично високи, казва Беери пред репортери на германската обществена медия АРД. "Вече рядко ходя на ресторант, не пътувам. Бих искал да се преместя в ново жилище, но наемите са много високи. Исках да си купя и нова кола, но засега изчаквам", споделя мъжът.

Войната е влошила финансовото му състояние. "Колкото по-дълго това правителство продължава войната, толкова по-трудно се справям. Мнозина са в същото положение - хората са разочаровани", казва Беери и добавя, че именно финансовото му състояние ще окаже значително влияние върху решението за кого да гласува на парламентарните избори на 27 октомври - макар темата за сигурността на Израел също да е важна за него. Важно за Беери е и това: правителство, което да не разделя още повече израелското общество.

Да работиш на три места, за да свържеш двата края

Освен като екскурзовод, Беери работи и като графичен дизайнер. Но и в тази сфера поръчките са намалели. Пред АРД мъжът казва, че предвид трудната ситуация фирмите трябва внимателно да преценяват за какво харчат парите си.

"Графичният дизайн е лукс за фирмите, които се чудят за кое по-напред да отделят средства - за заплатите на служителите си или за маркетингови инвестиции. Клиентите са намалели и всеки се опитва да пести. А държавата харчи толкова много пари за войната", казва Беери.

Той работи също така с резервисти, които се завръщат от войната. Мнозина от тях са силно травматизирани, а някои вече не могат да упражняват предишната си професия.

Бреме в размер на над 100 милиарда евро

Икономическите последици се усещат в цялата страна. Според преценки на израелската Централна банка трите години война са стрували на израелската икономика повече от 100 милиарда евро. Същевременно по-високите данъци също тежат на домакинствата. Още преди две години израелското правителство увеличи ДДС.

Много предприятия трябва да се справят със спадове в производството и недостиг на работна ръка. Въпреки че високотехнологичният сектор на Израел продължава да бъде силен в износа, войната се отразява и там. Резервистите периодично биват мобилизирани за военна служба, което означава, че липсват на работните им места, посочва АРД.

Дългосрочни последици

Икономистът Аял Кимхи следи последствията за бизнеса и обществото. Той отбелязва, че макар в момента икономическата ситуация да не заема централно място в предизборните кампании на партиите, нейното въздействие върху населението е значително.

"Следващото правителство ще трябва да компенсира загубите, причинени от войната. А те се равняват на целия годишен икономически продукт на Израел - все едно всички са работили цяла година, без да получат никакво възнаграждение", казва експертът пред АРД и уточнява, че последиците далеч надхвърлят преките разходи за войната.

Финансирането на войната натоварва сериозно държавния бюджет и възпрепятства дългосрочния растеж на израелската икономика. "Следващото поколение ще плати цената, тъй като правителството разтяга бюджета до краен предел - и то за сметка на растежа", казва Кимхи.

Това повдига въпроса как Израел ще се справи с икономическите щети в дългосрочен план. Дори ситуацията със сигурността да се подобри, финансовите последици няма просто да изчезнат. Следващото правителство ще трябва да намери начин да стабилизира икономиката, да подкрепи бизнеса и да създаде нови перспективи за населението.

Загриженост за младото поколение и липса на квалифицирани кадри

Кимхи е особено загрижен заради последиците от войната върху сектора на образованието. Много студенти са били принудени да прекъснат или дори да прекратят следването си, защото са били призовани на военна служба. В дългосрочен план това може да доведе до недостиг на квалифицирани кадри.

За икономика, която силно зависи от технологиите, научните изследвания и добре образованите служители, това би било сериозен проблем. Недостигът на специалисти може не само да забави развитието на отделни концерни, но и да затрудни разработването на нови продукти и създаването на нови работни места.

Затова преди тези избори за екскурзовода Асаф Беери от Тел Авив въпросът е как да си възвърне предишната финансова свобода. И дали може да се надява на скорошен край на войната.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
война в Израел икономически последици разходи за живот недостиг на работна ръка държавен бюджет резервисти туризъм дългосрочни последици образование парламентарни избори
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

Свят Преди 16 минути

Заподозрените 19-годишни са задържани в Германия, България очаква екстрадирането им

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Свят Преди 25 минути

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

България Преди 55 минути

Лидерът на ГЕРБ беше отличен с орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен и заяви, че ще продължи да подкрепя Българската православна църква. Копирай

<p>Край на войните или нова криза: Решаващи избори определят съдбата на Израел, Газа и Иран</p>

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Свят Преди 55 минути

В Израел се провеждат парламентарни избори, които могат да сложат край на управлението на премиера Бенямин Нетаняху

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Свят Преди 58 минути

Състоянието на 500-те най-богати е нараснало с над 10% до рекордно равнище, а прагът за влизане в класацията остава €140 млн

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Свят Преди 1 час

Командващият въоръжените сили Онно Айхелсхайм призова за бързо тестване на нови технологии и извличане на поуки от бойните действия в Украйна

Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Свят Преди 1 час

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

<p>Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа?</p>

Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа от държавната трибуна

Президентски избори Преди 1 час

Анализ на казуса от юридическа гледна точка

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

На тази кадър от видео, предоставен от 34-та отделна бригада на морската пехота на Украйна „Борисфен“ на 30 септември 2026 г., се виждат унищожени автомобили на магистралата от окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област, Украйна.

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Свят Преди 1 час

От днес в окупирания украински град влиза в сила хуманитарно примирие. На фона на разрухата и глада, цивилните получават „последен шанс“ да избягат преди идването на зимата

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

Любопитно Преди 2 часа

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

Снимката е илюстративна

Кога пускат парното в София?

България Преди 2 часа

Какви са условията за начало на отоплителния сезон през 2026 г.

Новороден макак резус

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg