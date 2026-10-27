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Рай за 17 милиона долара: Продават частен остров във Флорида със Сидни Суини за съседка

Хауъл Кий предлага абсолютна изолация, собствен соларен парк, частен плаж и Сидни Суини за съседка на отсрещния бряг

27 октомври 2026, 10:15
Рай за 17 милиона долара: Продават частен остров във Флорида със Сидни Суини за съседка
Източник: iStock

З ащо да се задоволявате с обикновена вила на брега на океана, когато можете да притежавате цял частен остров? Късче от тропическия рай във Флорида Кийс излезе на пазара за впечатляващите 16,9 милиона долара, обещавайки пълно луксозно бягство от реалността без никакви досадни съседи врата до врата, пише Daily Mail.

Островът Howell Key (Хауъл Кий) е с площ от близо 40 декара и разполага с луксозна основна къща с пет спални, собствен пясъчен плаж, басейн със солена вода, частно пристанище и дори игрище за пикълбол.

Големият бонусен акцент обаче е с холивудски блясък: на съседния остров се намира имението на Сидни Суини за 13,5 милиона долара. Звездата от хитовия сериал „Еуфория“ купи имота си през 2024 г., снабдявайки го със изба за вино, фитнес и 1200-литров аквариум. Така че новият собственик на Хауъл Кий ще може сутрин да кара падълборд около своя остров, а следобед да маха за поздрав на една от най-горещите млади актриси в Холивуд.

Напълно готов за нанасяне: Без обиколки по строителни магазини

Брокерът на имота Лиза Феринго отбелязва, че островът се продава в напълно завършен вид и бъдещият купувач няма да има нужда да купува дори една допълнителна възглавница.

„Имотът е 100% готов за живеене - от арт произведенията по стените до чиниите и спалното бельо. Каквото виждате, това получавате“, споделя Феринго пред Realtor.com.

Основната къща от 311 кв. м е завършена през 2015 г., разполага с високи тавани в катедрален стил и огромни панорамни прозорци с гледка към тюркоазените води. Основният апартамент има гардеробна стая, а отделното крило за гости, свързано с покрита пасарелка, осигурява пълно лично пространство. Сделката включва и частен паркинг на сушата, откъдето до острова се стига само за 5 минути с лодка.

Басейн като от 5-звезден хотел и... кокошарник

Отвън луксът придобива още по-впечатляващи размери: басейн със солена вода (съпоставим с тези в най-скъпите хотели), огнище, беседка, лятна кухня и множество веранди за релакс.

Сред тропическата растителност са разположени и алеи за разходка, хамбар, пасище и кокошарник - предишните собственици са отглеждали там кози и кокошки. Новият собственик ще наследи и цял автопарк от помощна техника: 6-метрова моторна лодка, шлеп, трактор и голф количка.

Островът е напълно автономен от градската мрежа - захранва се от собствен соларен парк с батерии, разполага с модерна система за филтрация на водата чрез обратна осмоза и резервен генератор. Освен това къщата е проектирана да издържа на урагани и вече е преминала успешно през опустошителния ураган Ирма през 2017 г.

Въпреки мечтаната изолация, цивилизацията е съвсем близо - Кий Уест с ресторантите и летището си е само на 30 минути път. Единственото ограничение? На острова са строго забранени кратките наеми тип Airbnb, така че имотът е създаден изцяло за уединение, а не за бърза печалба.

Източник: Daily Mail    
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