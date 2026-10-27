Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

„София, мой малък Лондон“, написа във Facebook преди минути столичанка, коментирайки тежката пътна обстановка на бул. „Цариградско шосе“.

Движението буквално е замръзнало след 7 часа сутринта, като тапата обхваща и двете посоки на движение. На публикуваната снимка не се вижда присъствие на полиция.

Публикацията предизвика реакции и коментари в социалната мрежа. „Бедното дете – пак последно на училище“, пише друга потребителка, визирайки затрудненото придвижване в сутрешните часове.

Сред възможните причини за огромното задръстване са пътнотранспортно произшествие, интензивният трафик в час пик за хората, пътуващи към южните части на София, или ремонтни дейности.

Към момента причината за образувалата се тапа не е потвърдена.

Шофьорите трябва да предвидят допълнително време за пътуване и, ако е възможно, да изберат алтернативен маршрут.