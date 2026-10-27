Учени разкриха коварното заболяване, от което е страдала Мона Лиза

М она Лиза може и да е известна с мистериозната си усмивка, но тази седмица учени в Италия може би са открили, че емблематичната красавица е имала и нещо друго: хроничен косопад.

Италианският дерматолог д-р Луиджи Лайно твърди, че ренесансовата красавица, увековечена от Леонардо да Винчи през 1503 г., вероятно е страдала от алопеция ареата – автоимунно заболяване, което атакува космените фоликули и причинява внезапна загуба на коса, особено след периоди на стрес или хормонални смущения, пише New York Post.

Mona Lisa's secret beauty struggle revealed by scientists https://t.co/19UnprRj71 https://t.co/giEJN7Uwoq — New York Post (@nypost) October 26, 2026

„Четири находки се разчитат ясно по лицето на Мона Лиза“, пише Лайно в научното списание Clinics in Dermatology. „Пълна двустранна липса на вежди, пълна двустранна липса на мигли, линия на косата на челото без плавен преход и непокътната кожа без белези.“, пише той.

Дерматологът казва, че има само едно правдоподобно научно обяснение за липсата на окосмяване по лицето в този шедьовър.

„От всички налични обяснения единствено алопеция ареата обяснява и четирите фактора. Единичният косъм над веждата, разкрит чрез мултиспектрално изобразяване, далеч не противоречи на диагнозата, а напротив – възпроизвежда една от най-характерните ѝ клинични прояви.“, допълва той.

Освен визуалните доказателства, Лайно твърди, че и историческите факти подкрепят неговата теория.

Лиза Джерардини, истинската жена зад известното лице, се омъжва още като тийнейджърка за търговец на платове във Флоренция. Преди да навърши 30 години, тя ражда шест деца, четири от които умират, и живее във времена на политически катаклизми, религиозни конфликти и чумни епидемии.

Стресът само от едно от тези събития е достатъчен да провокира косопад при човек с алопеция, посочва дерматологът. А всички тези бедствия, събрани заедно, правят почти невъзможно за синьора Джерардини да запази здрава косата си.

Ако това се потвърди, Мона Лиза може да се окаже най-известният човек в историята с алопеция, но тя далеч не е единствената популярна личност, бореща се с това автоимунно състояние. Джейда Пинкет Смит, Виола Дейвис и Лили Райнхарт също са споделяли публично за диагнозата си. В хитовия документален сериал на Netflix „America's Sweethearts“ мажоретката от „Далас Каубойс“ Армани Латимър също разкри борбата си със заболяването.

Според данни на фармацевтичната компания Pfizer около 6.7 милиона американци страдат от алопеция. В същото време между 8 и 10 милиона души от цял свят се възхищават на Мона Лиза всяка година в Лувъра.

В своята научна публикация д-р Лайно пише, че посетителите трябва да знаят истината за портрета на стената:

„Предлагам най-изследваното лице в историята на изкуството да бъде признато за това, което клинично винаги е показвало“, заявява той. „Млада жена с алопеция ареата.“