Тейлър Суифт бе приета в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил

Т ейлър Суифт официално стана член на Залата на славата на авторите на песни в Нешвил. 14-кратната носителка на награда „Грами“ изрази дълбоката си признателност към своите колеги автори на песни по време на бляскавата церемония в Music City Center.

„Едно нещо, което научих, е, че авторите на песни, макар да притежават свръхчовешка способност да разбират и тълкуват човешката същност, също са просто хора. По много начини именно те ме възпитаха и напътстваха през годините, в които се формирах като личност“, заяви тя от сцената.

Taylor Swift shines in floral velvet mini at Nashville Songwriters Hall of Fame Gala 2026 https://t.co/GoPXU8RMp8 https://t.co/xzSqC6rgta — New York Post (@nypost) October 27, 2026

За събитието изпълнителпката се появи с елегантна кадифена минирокля в бордо, украсена с кристали и шифонен принт от колекцията есен-зима 2026 на Raisa Vanessa. В емоционалната си реч Суифт сподели какво означава за нея музикалната общност в Нешвил:

„Имах огромния късмет да експериментирам с различни музикални жанрове, да пътувам по света и да пиша с толкова много различни хора по много различни начини. Единствената причина да имам тази гъвкавост в творческия си процес са основите, които усвоих тук, в Нешвил. Нито за миг не забравям това... Нешвил е мястото, което усъвършенства и разви онова в мен и в живота ми, с което най-много се гордея и към което изпитвам най-силна страст.“

Taylor Swift will be inducted into the Nashville Songwriters Hall of Fame tonight at the 56th annual gala at Music City Center in Nashville. The red carpet and induction ceremony will take place as Taylor Swift makes history as the youngest-ever inductee into the Nashville Songwriters Hall of Fame. — The Swift Department (@TaylorSwiftDept) October 25, 2026

През август изпълнителният директор на фондацията Марк Форд обяви, че Суифт ще бъде най-младият член на випуск 2026 в категорията за съвременни автори на песни и изпълнители с поне 20-годишна кариера. Тя беше номинирана заедно с имена като Лайл Ловет, Брус Чанъл, Шон Камп и Лий Томас Милър. В изявление по повод номинацията тя си припомни детската си мечта да се премести в Нешвил, за да се учи от най-добрите разказвачи на истории. От създаването си през 1970 г. институцията е приела общо 254 автори на песни.

Признанието идва след като по-рано тази година Тейлър Суифт беше включена и във випуск 2026 на Залата на славата на авторите на песни в Ню Йорк, където стана най-младата жена, заслужила това отличие.