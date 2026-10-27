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Тейлър Суифт бе приета в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил

14-кратната носителка на „Грами“ беше удостоена с престижното признание в Music City Center, превръщайки се в най-младия член на випуск 2026

Стела Христова Стела Христова

27 октомври 2026, 09:17
Тейлър Суифт бе приета в Залата на славата на авторите на песни в Нешвил
Източник: Getty Images

Т ейлър Суифт официално стана член на Залата на славата на авторите на песни в Нешвил. 14-кратната носителка на награда „Грами“ изрази дълбоката си признателност към своите колеги автори на песни по време на бляскавата церемония в Music City Center.

„Едно нещо, което научих, е, че авторите на песни, макар да притежават свръхчовешка способност да разбират и тълкуват човешката същност, също са просто хора. По много начини именно те ме възпитаха и напътстваха през годините, в които се формирах като личност“, заяви тя от сцената.

За събитието изпълнителпката се появи с елегантна кадифена минирокля в бордо, украсена с кристали и шифонен принт от колекцията есен-зима 2026 на Raisa Vanessa. В емоционалната си реч Суифт сподели какво означава за нея музикалната общност в Нешвил:

„Имах огромния късмет да експериментирам с различни музикални жанрове, да пътувам по света и да пиша с толкова много различни хора по много различни начини. Единствената причина да имам тази гъвкавост в творческия си процес са основите, които усвоих тук, в Нешвил. Нито за миг не забравям това... Нешвил е мястото, което усъвършенства и разви онова в мен и в живота ми, с което най-много се гордея и към което изпитвам най-силна страст.“

През август изпълнителният директор на фондацията Марк Форд обяви, че Суифт ще бъде най-младият член на випуск 2026 в категорията за съвременни автори на песни и изпълнители с поне 20-годишна кариера. Тя беше номинирана заедно с имена като Лайл Ловет, Брус Чанъл, Шон Камп и Лий Томас Милър. В изявление по повод номинацията тя си припомни детската си мечта да се премести в Нешвил, за да се учи от най-добрите разказвачи на истории. От създаването си през 1970 г. институцията е приела общо 254 автори на песни.

Признанието идва след като по-рано тази година Тейлър Суифт беше включена и във випуск 2026 на Залата на славата на авторите на песни в Ню Йорк, където стана най-младата жена, заслужила това отличие.

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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