Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година

Х ари Кейн спечели „Златната топка“ за футболист №1 през 2026 година. Нападателят на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор получи ценната индивидуална награда на списание „Франс Футбол“ на бляскава церемония в театър „Паладиум“ в Западен Лондон. Кейн става общо петият англичанин с отличието след легендите Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен.
A quick message on what it means to me personally to win the Ballon d’Or!! 🙌🏆 https://t.co/T8Osuy0as4— Harry Kane (@HKane) October 27, 2026
33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото юбилейно издание на класацията, а на трето място остана испанският талант Ламин Ямал от Барселона.
Обявиха номинираните за "Златната топка": Кейн, Родри и Мбапе сред водещите имена
През изминалата година Кейн стана шампион на Германия, спечели Купата и Суперкупата на страната, реализирайки феноменалните 73 гола в 65 двубоя с екипа на Байерн и националния тим на Англия. С „Трите лъва“ той достигна и до бронзовите медали на Мондиал 2026 в Северна Америка.
Кейн е първият футболист на гранда от Мюнхен, който печели наградата след 1981 г., когато триумфира Карл-Хайнц Румениге. В челната десетка на тазгодишната класация се наредиха още Ерлинг Холанд, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Лионел Меси, Майкъл Олисе, Родри и Фабиан Руис. Наред с основния приз, Хари Кейн завоюва и трофея „Герд Мюлер“ за най-добър голмайстор.
Wow. 🏆 https://t.co/7yTuVGz31I— Harry Kane (@HKane) October 26, 2026
Победителите в останалите категории:
- „Златна топка“ при жените: Испанката Алексия Путеяс завоюва приза за трети път в кариерата си (след 2021 и 2022 г.) след изключителен сезон с Барселона, като в момента носи екипа на Лондон Сити.
- Трофей „Копа“ (най-добър млад играч): Ламин Ямал (Барселона / Испания).
- Трофей „Яшин“ (най-добър вратар): Унай Симон (Атлетик Билбао / Испания).
- Приз „Сократес“ (хуманитарна дейност): Букайо Сака (Арсенал / Англия).
- Треньор на годината (мъже): Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте, извел тима до световната титла.
- Треньор на годината (жени): Наставникът на Барселона Пепе Ромеу, постигнал требъл и четири купи през сезона.