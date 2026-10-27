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Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година

33-годишният капитан на Англия прекъсна 45-годишна суша за Байерн Мюнхен, изпреварвайки Килиан Мбапе и Ламин Ямал след феноменален сезон със 73 гола и три трофея, като стана едва петият английски футболист, завоювал престижното отличие

Стела Христова Стела Христова

27 октомври 2026, 09:00
Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година
Източник: БГНЕС

Х ари Кейн спечели „Златната топка“ за футболист №1 през 2026 година. Нападателят на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор получи ценната индивидуална награда на списание „Франс Футбол“ на бляскава церемония в театър „Паладиум“ в Западен Лондон. Кейн става общо петият англичанин с отличието след легендите Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен.

33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото юбилейно издание на класацията, а на трето място остана испанският талант Ламин Ямал от Барселона.

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През изминалата година Кейн стана шампион на Германия, спечели Купата и Суперкупата на страната, реализирайки феноменалните 73 гола в 65 двубоя с екипа на Байерн и националния тим на Англия. С „Трите лъва“ той достигна и до бронзовите медали на Мондиал 2026 в Северна Америка.

Източник: БГНЕС

Кейн е първият футболист на гранда от Мюнхен, който печели наградата след 1981 г., когато триумфира Карл-Хайнц Румениге. В челната десетка на тазгодишната класация се наредиха още Ерлинг Холанд, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Лионел Меси, Майкъл Олисе, Родри и Фабиан Руис. Наред с основния приз, Хари Кейн завоюва и трофея „Герд Мюлер“ за най-добър голмайстор.

Победителите в останалите категории:

  • „Златна топка“ при жените: Испанката Алексия Путеяс завоюва приза за трети път в кариерата си (след 2021 и 2022 г.) след изключителен сезон с Барселона, като в момента носи екипа на Лондон Сити.
  • Трофей „Копа“ (най-добър млад играч): Ламин Ямал (Барселона / Испания).
  • Трофей „Яшин“ (най-добър вратар): Унай Симон (Атлетик Билбао / Испания).
  • Приз „Сократес“ (хуманитарна дейност): Букайо Сака (Арсенал / Англия).
  • Треньор на годината (мъже): Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте, извел тима до световната титла.
  • Треньор на годината (жени): Наставникът на Барселона Пепе Ромеу, постигнал требъл и четири купи през сезона.
Редактор: Стела Христова
Източник: Асен Даскалов/БТА    
Хари Кейн Златна топка Футбол Байерн Мюнхен Франс Футбол Мондиал 2026 Килиан Мбапе
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