Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година

Х ари Кейн спечели „Златната топка“ за футболист №1 през 2026 година. Нападателят на Байерн Мюнхен и капитан на английския национален отбор получи ценната индивидуална награда на списание „Франс Футбол“ на бляскава церемония в театър „Паладиум“ в Западен Лондон. Кейн става общо петият англичанин с отличието след легендите Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен.

A quick message on what it means to me personally to win the Ballon d’Or!! 🙌🏆 https://t.co/T8Osuy0as4 — Harry Kane (@HKane) October 27, 2026

33-годишният голмайстор изпревари нападателя на Реал Мадрид и френския национален тим Килиан Мбапе в 70-ото юбилейно издание на класацията, а на трето място остана испанският талант Ламин Ямал от Барселона.

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През изминалата година Кейн стана шампион на Германия, спечели Купата и Суперкупата на страната, реализирайки феноменалните 73 гола в 65 двубоя с екипа на Байерн и националния тим на Англия. С „Трите лъва“ той достигна и до бронзовите медали на Мондиал 2026 в Северна Америка.

Източник: БГНЕС

Кейн е първият футболист на гранда от Мюнхен, който печели наградата след 1981 г., когато триумфира Карл-Хайнц Румениге. В челната десетка на тазгодишната класация се наредиха още Ерлинг Холанд, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Лионел Меси, Майкъл Олисе, Родри и Фабиан Руис. Наред с основния приз, Хари Кейн завоюва и трофея „Герд Мюлер“ за най-добър голмайстор.

Wow. 🏆 https://t.co/7yTuVGz31I — Harry Kane (@HKane) October 26, 2026

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