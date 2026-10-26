Арести в Германия за палежа на „Старлинк“ край София

Д вама 19-годишни германски граждани, заподозрени за умишления палеж на комуникационни антени на „Старлинк“ край София на 9 октомври, са арестувани в Дуисбург. Задържането е извършено на 23 октомври и е потвърдено от главната прокуратура в Дюселдорф.

Двамата са били изправени пред Районния съд в Дуисбург сутринта на 24 октомври. Съдът е постановил временното им задържане до произнасянето на Висшия областен съд в Дюселдорф. За двамата са поискани заповеди за задържане с цел екстрадиция.

Заподозрените са посочени като Зека Ислам и Тирпан Бейтулла. И двамата са родени през 2007 г. и притежават германско гражданство.

Издирват германци за палежа на Starlink край София

На 14 октомври българските власти им повдигнаха задочни обвинения, а два дни по-късно издадоха Европейска заповеди за арест, която беше одобрена на 19 октомври от Софийския градски съд.

Заподозрените са останали само няколко часа в България

Според информацията, предоставена от Софийската прокуратура, двамата мъже са влезли в България на 9 октомври през граничния пункт „Калотина“, като заявили, че посещават страната като туристи.

Разследващите смятат, че около 22:25 ч. същата вечер те подпалили няколко антени, южно от София.

Още същата вечер заподозрените напуснали България в посока Сърбия. Автомобилът, с който пътували, бил с германски регистрационни номера, но не се водил на тяхно име.

Задържаха турски граждани в Германия за палеж на станция на Starlink в Полша

Случая край София се вписва в поредицата от саботажни действия срещу сателитна комуникационна инфраструктура в Европа.

На 23 септември наземна станция на „Старлинк“ в полското населено място Вола Кробовска стана обект на палеж. Полските власти подозират, че нападението е извършено по поръчка на руските разузнавателни служби.

В нощта срещу 18 октомври подобен опит за палеж е регистриран и в Литва. На територията на предприятие край Вилнюс, в което се съхранява оборудване на „Старлинк“, неизвестни извършители опитаха да подпалят антени и управляващо устройство.

Литовското правителство определи случая като опит за нападение. Службите за сигурност предварително били предупредили предприятието и засилили охраната му.

На 15 септември пламна голяма сателитна наземна станция край швейцарския град Лойк, в кантон Вале. Там „Старлинк“ планира изграждането на собствено съоръжение с 40 антени.

Следите на заподозрени, свързвани с нападенията срещу съоръжения на „Старлинк“, водят към обкръжението на турската мафиотска групировка „Далтънс“.

Групировката е известна на германските разследващи от месеци и се свързва с организираната престъпност.

Западните служби за сигурност отдавна предупреждават за използването от руското разузнаване на хора от криминалните среди за извършване на саботажни операции.

Тези лица, известни като „еднократни агенти“, често се набират чрез приложения за комуникация като „Телеграм“ за изпълнение на конкретни задачи.

Сателитната система „Старлинк“ има важно значение за украинската армия, включително за комуникациите и използването на безпилотни летателни апарати.