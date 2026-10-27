ЦИК обявява окончателните резултати от изборите в неделя

- Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 34,76% от гласовете, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,95%. Двете двойки ще се изправят на балотаж на 1 ноември.
- Избирателната активност е около 22%, а 4,43% от гласувалите са избрали „Не подкрепям никого“.
- Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат трето място с 12,55% от гласовете.
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL
Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви днес окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии в страната и чужбина. Данните ще потвърдят, че нито един от кандидатите няма да събере нужната подкрепа от над 50% за победа на първи тур, което ще изпрати първите две двойки на балотаж на 1 ноември.
Битката за президентския пост ще се реши между двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев, като разликата между тях ще бъде точно 42 715 гласа.
При 100% преброени бюлетини вотът на гражданите се разпределя по следния начин:
- Илияна Йотова и Кирил Вълчев: 34.76% (528 929 гласа)
- Андрей Гюров и Георги Кандев: 31.95% (486 214 гласа)
- Костадин Костадинов и Петър Волгин: 12.55% (190 894 гласа)
- Радостин Василев и Красимир Манов: 4.60% (70 118 гласа).
Останалите 23 кандидат-президентски двойки ще останат под прага от 4 на сто от подадените гласове, като сред тях ще бъдат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.78%) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова (2.39%).
Отчетената избирателна активност на първия тур ще бъде рекордно ниска – около 22%. Опцията „Не подкрепям никого“ в бюлетината са избрали 67 353 души, което ще представлява 4.43% от всички гласували.