ЦИК обявява окончателните резултати от изборите в неделя

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Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 34,76% от гласовете, следвани от Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,95%. Двете двойки ще се изправят на балотаж на 1 ноември.

Избирателната активност е около 22%, а 4,43% от гласувалите са избрали „Не подкрепям никого“.

Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат трето място с 12,55% от гласовете.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят, но с много малко, показва EXIT POLL

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви днес окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент при 100% обработени протоколи от секционните избирателни комисии в страната и чужбина. Данните ще потвърдят, че нито един от кандидатите няма да събере нужната подкрепа от над 50% за победа на първи тур, което ще изпрати първите две двойки на балотаж на 1 ноември.

Битката за президентския пост ще се реши между двойките Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев, като разликата между тях ще бъде точно 42 715 гласа.

При 100% преброени бюлетини вотът на гражданите се разпределя по следния начин:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев: 34.76% (528 929 гласа)

Андрей Гюров и Георги Кандев: 31.95% (486 214 гласа)

Костадин Костадинов и Петър Волгин: 12.55% (190 894 гласа)

Радостин Василев и Красимир Манов: 4.60% (70 118 гласа).

Останалите 23 кандидат-президентски двойки ще останат под прага от 4 на сто от подадените гласове, като сред тях ще бъдат Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.78%) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова (2.39%).

Отчетената избирателна активност на първия тур ще бъде рекордно ниска – около 22%. Опцията „Не подкрепям никого“ в бюлетината са избрали 67 353 души, което ще представлява 4.43% от всички гласували.