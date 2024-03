„Щастлива, спокойна и здрава“: Кейт Мидълтън бе видяна за първи път след операцията

С ъобщава се, че принцесата на Уелс е била забелязана да изглежда „щастлива, здрава и спокойна“ при посещение в местен селскостопански магазин през уикенда, отбелязвайки първия път, когато е била видяна навън, след като се е подложила на планирана коремна операция.

Съобщава се, че Кейт и Уилям са били видени на едно от любимите си места, в близост до вилата им в Уиндзор в събота, след като са гледали как трите им деца спортуват.

Виждането ѝ в магазина ще осигури така необходимия тласък на британската общественост, която става все по-загрижена за здравето на принцесата в разгара на цунамито от спекулации относно нейното неизвестно здравословно състояние.

Свидетел, който е видял двойката, каза: „След всички слухове, които се носеха, бях изумен да ги видя там. Кейт беше на пазар с Уилям и изглеждаше добре и щастлива."

Въпреки че не бяха направени снимки на двойката - придържайки се към искането им за поверителност, докато Кейт се възстановява - съобщаваната им поява е окуражаващ знак, че тя прави първите си стъпки към връщане към официалните кралски ангажименти.

Принцесата, която направи последния си публичен ангажимент в Сандрингам на Коледа, се очаква да се върне към обществените задължения след Великденските празници.

Съобщенията за ранно завръщане и нейното забелязване в Уиндзор идват само няколко дни след като принцесата беше заснета в задната част на кола до принц Уилям, докато напускаха замъка Уиндзор миналия понеделник.

През последните седмици безумни слухове - подхранвани от социалните медии и чуждестранната преса - спекулираха относно причината, поради която Кейт не е била виждана, въпреки че дворецът Кенсингтън излага графика за нейното възстановяване.

