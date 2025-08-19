След големите пожари: Каква е ситуацията в страната

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

"Животът ми се превърна в кошмар": Пореден шофьор с фалшиво положителен тест за наркотици

Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

С лед големите пожари, ситуацията в страната в момента е спокойна. Това каза в ефира на NOVA комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център към ПБЗН.

„Минаха дъждове през страната, продължава и днес да вали. Пожарът над Илинденци е локализиран. Има малки огнища, по които се работи”, заяви комисар Дончев. Той обясни, че по данни на програмата „Коперник" на ЕС, в България тази година са изгорели над 280 000 дка.

Около 500 декара горят в Петричко

Защо гори България?

„Причините са много – променящият се климат, увеличаващите се температури, силният вятър, ниската влажност на растителността и разбира се - нашето нехайство. Към момента вървят доста досъдебни производства и разследвания”, обясни комисар Дончев.

Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците каза, че се водят обучения и семинари за пожарната безопасност.

„В момента е пожароопасен сезон, абсолютно забранено е паленето на огън в природата, особено в националните паркове. Нямам обяснение защо хората продължават да палят огън и да го оставят необезопасен след това”, каза Грозданов.

Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора

За нуждата от доброволци при гасенето

„Доброволците са изключително важни. Няма държава, която да може да поддържа ресурс в пожарните служби, който да се справи с такива огромни бедствия”, заяви комисар Дончев.

„Доброволци има на всеки по-голям пожар”, допълни Тодор Грозданов.

По думите му едните са към кметствата. Те са добре обучени и оборудвани.

„Сред спонтанните доброволци също има добре подготвени, но има и такива, които идват по къси панталони и джапанки. Ние ги призоваваме да не се приближават до огъня, защото е опасно за тях”, обясни комисар Дончев.

Тодор Грозданов обясни, че у нас регистрираните обучени доброволци са около 3500.

Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

Реакция при пожари

Тодор Грозданов обясни, че ако около нас избухен пожар, трябва да съобщим на 112 и да бягаме.

„Бягайте настрани, не по вятъра, защото пожарът се развива по вятъра. Недейте да бягате към върха”, обясни той.

От ПБЗН водят обучение на деца за реакция при пожари.

„Има отряди „Млад огнеборец”, които участват в състезания. Колегите от държавния контрол извършват обучение в училищата. Изградихме и няколко учебни центъра в страната”, заяви комисар Дончев.

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

Екипировка и техника на пожарникарите

„През последните години отново работим по доста проекти, по които вече имаме сключени някои договори за доставка както на лични предпазни средства, така и техника - автомобили за пожарогасене. Приодично трябва да се подменят, както личните предпазни средства, така и техниката”, обясни комисар Дончев.

„Винаги трябва още техника, още оборудване, за да сме по-добри. Трябват ни пикапи с резервоар и шланг, който да докара вода до по-труднодостъпно място”, обясни Грозданов.