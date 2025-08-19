България

След големите пожари: Каква е ситуацията в страната

Пожарът над Илинденци е локализиран, има малки огнища, по които се работи

19 август 2025, 11:50
Мистерията с изчезването на трима от „Наглите" – професионално изпълнение, коментира Слави Ангелов

Мистерията с изчезването на трима от „Наглите“ – професионално изпълнение, коментира Слави Ангелов
Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

"Животът ми се превърна в кошмар": Пореден шофьор с фалшиво положителен тест за наркотици
Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане
В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър
Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"
Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

С лед големите пожари, ситуацията в страната в момента е спокойна. Това каза в ефира на NOVA комисар Калоян Дончев, началник на Националния оперативен център към ПБЗН.

„Минаха дъждове през страната, продължава и днес да вали. Пожарът над Илинденци е локализиран. Има малки огнища, по които се работи”, заяви комисар Дончев. Той обясни, че по данни на програмата „Коперник" на ЕС, в България тази година са изгорели над 280 000 дка.

Около 500 декара горят в Петричко

Защо гори България?

„Причините са много – променящият се климат, увеличаващите се температури, силният вятър, ниската влажност на растителността и разбира се - нашето нехайство. Към момента вървят доста досъдебни производства и разследвания”, обясни комисар Дончев.

Тодор Грозданов от Националната асоциация на доброволците каза, че се водят обучения и семинари за пожарната безопасност.

„В момента е пожароопасен сезон, абсолютно забранено е паленето на огън в природата, особено в националните паркове. Нямам обяснение защо хората продължават да палят огън и да го оставят необезопасен след това”, каза Грозданов.

Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора

За нуждата от доброволци при гасенето  

„Доброволците са изключително важни. Няма държава, която да може да поддържа ресурс в пожарните служби, който да се справи с такива огромни бедствия”, заяви комисар Дончев.

„Доброволци има на всеки по-голям пожар”, допълни Тодор Грозданов.

По думите му едните са към кметствата. Те са добре обучени и оборудвани.

„Сред спонтанните доброволци също има добре подготвени, но има и такива, които идват по къси панталони и джапанки. Ние ги призоваваме да не се приближават до огъня, защото е опасно за тях”, обясни комисар Дончев.

Тодор Грозданов обясни, че у нас регистрираните обучени доброволци са около 3500.

Близо 100 човека продължават да гасят пожара в Пирин

Реакция при пожари

Тодор Грозданов обясни, че ако около нас избухен пожар, трябва да съобщим на 112 и да бягаме.

„Бягайте настрани, не по вятъра, защото пожарът се развива по вятъра. Недейте да бягате към върха”, обясни той.

От ПБЗН водят обучение на деца за реакция при пожари.

„Има отряди „Млад огнеборец”, които участват в състезания. Колегите от държавния контрол извършват обучение в училищата. Изградихме и няколко учебни центъра в страната”, заяви комисар Дончев.

Голям пожар в Старозагорско, обявяват бедствено положение

Екипировка и техника на пожарникарите

„През последните години отново работим по доста проекти, по които вече имаме сключени някои договори за доставка както на лични предпазни средства, така и техника - автомобили за пожарогасене. Приодично трябва да се подменят, както личните предпазни средства, така и техниката”, обясни комисар Дончев.

„Винаги трябва още техника, още оборудване, за да сме по-добри. Трябват ни пикапи с резервоар и шланг, който да докара вода до по-труднодостъпно място”, обясни Грозданов.

Източник: NOVA    
пожари България доброволци пожарникари
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Включен микрофон улови

Включен микрофон улови "лудия" шепот на Тръмп към Макрон

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

Пенсионерите на работа: Колко са и защо продължават

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 4 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 6 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 5 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 5 часа

