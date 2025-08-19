Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

К рай на промоциите или контрол и по-ниски цени? До какво ще доведе Законът за веригата на доставките? Министерството на земеделието смята, че с него ще се подобри ситуацията и с цените, и с производителите, които пък се оплакват, че продукцията им се изкупува на ниски цени, а след това се реализират големи печалби в търговските вериги, съобщи NOVA.

„Винаги при ритейлъра печалбите са най-ниски. Това е така в цял свят и България не прави изключение”, заяви Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

„В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5%, в преработката – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%”, каза Вълканов.

„Законопроектът цели да донесе още по-големи печалби на първичните производители на земеделска продукция. Ако нормативно ви определят печалба или разходи, няма как да е добре за никого. Земеделският производител ще стане още по-неконкурентно способен. А в момента голяма част от българските производители, за съжаление, не са много конкурентоспособни. Причините за това са много - производителност, инвестиции и много неща, трупани през годините. Ако съпоставите брутната добавена стойност на единица площ в България, на която се произвежда, ще видите, че спрямо други европейски държави, с които се конкурираме, тук е най-ниска”, каза Вълканов.

Според него при плодовете и зеленчуците маржът може да стига и 0, тоест да продават на загуба.

„В една продуктова група, дори надценката да стига до 80%, каквито твърдения се хвърлят, това означава, че такива са разходите по реализацията на съответната стока – това зависи от стокооборота,транспортните разходи, необходимостта или не от хладилно съхранение. Безкрайно много фактори са”, каза Вълканов.

„Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно. Не говорим само за големите търговски вериги, които имат пазарен дял не повече от 50%. Дори да искате да продадете нещо скъпо, пазарът ви натиска надолу”, каза Вълканов.

По отношение на „Магазините за хората”, Вълканов каза: „Нека първо да го отворят, да го зареди някой, да ценообразуват, да видим колко бързо ще се похарчи тази стока на щанда… Изобщо ще го има ли този магазин. Всички чакаме, нека го направят. Нека видим как се работи с 10% разлика между покупна и продажна цена. Всяка стока има различни разходи по нейната реализация”.

„Ангро да смятаме 10-20% не е сериозно. Единствено може да доведе до по-високи цени, които ще се прехвърлят и върху стоките, които не са с контролирани надценки. Това се случи и в Унгария. Имаше и дефицит на стоки. Ако не може да издържате бизнеса си, трябва да компенсирате разходите си и няма да продавате това, което ви контролират”, каза Вълканов.

Целия разговор гледайте във видеото.