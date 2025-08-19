Свят

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Както обикновено, Брюксел наблюдава предпазливо

19 август 2025, 11:10
Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“
Източник: ЕПА/БГНЕС

Б урни нощи по улиците на Белград, Ниш, Нови Сад, Ужице, Валево, Чачак, Крагуевац... Фойерверки, димки и сълзотворен газ, пише в анализ на Жан Жулиан във френското списание за Балканите, цитиран от агенция БГНЕС.

Виещи сирени, викове, бягане, удари с палки, белезници, побоища. От своя „Чациленд“ (лагерът с привърженици на Александър Вучич, бел.ред.) в сърцето на сръбската столица Вучич повдига призрака на „гражданска война“, като същевременно твърди, че тя няма да се случи. Изглежда никой не я иска.

В продължение на девет месеца студентското протестно движение, което се е превърнало в огромен граждански фронт, разчита на мирни средства и призовава за извънредни парламентарни избори, за да се противопостави на режим, обвинен в авторитаризъм и корупция, който сега се характеризира с безпрецедентна политическа и икономическа нестабилност.

Избори, а не бунт.

В проправителствените медии протестиращите са наричани „банди“ или „диваци“. Но по улиците основно студенти и обикновени граждани са подложени на насилие от жандармерията и бандитите от Сръбската прогресивна партия (СПП) на президента Вучич. Случаят с Марко Кричак илюстрира тази промяна. Командир на бившата Специална оперативна група (JZO, „червените барети“), той е обвинен, според няколко свидетелства, в пребиване и заплашване на студенти по време на демонстрацията на 14 август в Белград.

Поредна нощ на протести и насилие в Сърбия
10 снимки
Сърбия протести
Сърбия протести
Сърбия протести
Сърбия протести

В ефира на канал N1 22-годишната студентка Николина Синджелич описа

физическо и словесно насилие в гараж в правителствения двор.

„Полицаи и маскирани лица ни биеха с палки и телескопични пръти... Повечето от тях бяха в цивилни дрехи. Когато ни заведоха в гаража, ни накараха да коленичим с наведени очи“, разказа тя и уточни, че Марко Кричак я е ударил с шамари и юмруци в стената, отправяйки сексуални заплахи. „Каза, че ще ме съблече и ще ме изнасили пред всички,“ поясни Синджелич.

Министерството на вътрешните работи оспорва тези обвинения и твърди, че арестите са извършени „в съответствие със закона“. 

В социалните медии и по улиците се появи нов лозунг: „Всички сме Николина.“ За Марко Милетич, главен редактор на портала „Машина“, тези репресии разкриват нарастващата загриженост на

режим на ръба на колапс.

Деян Бурсач, изследовател в Института по философия и социална теория, смята, че „полицейското насилие рискува да изостри и без това дълбоката политическа и социална криза“.

Във Валево, на около 100 километра югозападно от Белград, сградата на общинската администрация и прокуратурата беше разрушена, а офисите на СПП бяха изгорени. Обграден от висши полицейски и жандармерийски служители, пред камерите, президентът говори за „тероризъм“ и обещава „изненадващи решения“, докато прокуратурата предупреждава, че ще преследва всеки опит за „потапяне на страната в анархия“.

Кризата не е само по улиците. Икономически Сърбия потъва. Данните от Националната банка, представени от нейния управител Йоргованка Табакович, рисуват мрачна картина – инфлацията е била 4,9% през юли, двойно по-висока от средната за Европа (2%), и 40% срив на чуждестранните инвестиции.

Що се отнася до БВП на глава от населението, който е 12 510 евро, той е три пъти по-нисък от средния за Европа. Вината, според управителя, е в конспирация, грубо замислена от Бога, изменението на климата, Тръмп, студентите... срещу Сърбия и нейния президент.

Както обикновено, Брюксел наблюдава предпазливо.

„Следим ситуацията с безпокойство“, заяви Марта Кос, еврокомисар по разширяването. Реакция, която се смята за подигравателна в Белград.

„В момент, когато политическата система е делегитимирана, единственият рационален подход би бил проактивното международно посредничество, придружено от механизми за осигуряване на прилагането на всяко политическо споразумение“, смята анализаторът Фахрудин Кладничанин.

Без ясен натиск от Брюксел, кризата ще се влоши, с непредсказуеми последици. „Изборите са единственият надежден изход. Колкото по-дълго се отлагат, толкова повече ще се засилват безредиците,“ посочи Кладничанин.

Бъдещето изглежда несигурно.

През есента синдикатите планират да проведат съвместна кампания със студентите за правото на стачка и реформа на трудовия кодекс. В университетите блокадите продължават, а началото на учебната година е отложено за ноември. С избори или не, „есента ще бъде динамична“, обещава Чеданка Андрич, президент на независимия синдикат „Независимост“. 

По темата

Източник: БГНЕС    
протести Сърбия политическа криза полицейско насилие Александър Вучич студентски протести избори
Последвайте ни
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Горящи улици и насилие: Вучич повдига призрака на „гражданска война“

Мистерията с изчезването на трима от „Наглите“ – професионално изпълнение, коментира Слави Ангелов

Мистерията с изчезването на трима от „Наглите“ – професионално изпълнение, коментира Слави Ангелов

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

8 полезни и практични трика за навигацията на Apple Maps

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 3 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 5 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 4 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 4 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня</p>

Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня след интимната им среща

Свят Преди 10 минути

„Беше първа среща. Първа среща! И тези снимки излязоха, превърнаха се в огромно събитие – явно не това, което той искаше“

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

България Преди 12 минути

Пътнотранспортното произшествие е станало на ул. "Августа Траяна"

<p>Цяла църква ще бъде пренесена през улиците на шведски град</p>

Цяла църква ще бъде пренесена през улиците на шведския град Кируна

Любопитно Преди 55 минути

Историческият монумент вече е издигнат върху масивни подвижни платформи и готов да тръгне към новия център на града

.

Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

България Преди 1 час

При плодовете и зеленчуците маржът може да стига и 0, каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов

"Животът ми се превърна в кошмар": Пореден шофьор с фалшиво положителен тест за наркотици

"Животът ми се превърна в кошмар": Пореден шофьор с фалшиво положителен тест за наркотици

България Преди 1 час

Първият път мъжът изтеглил "късата клечка", защото се доверил и се съгласил да не иска кръвна проба

Нощ на насилие: Антиправителствени протести разтърсиха Белград

Нощ на насилие: Антиправителствени протести разтърсиха Белград

Свят Преди 1 час

Александър Вучич, който каза, че случилото се ясно показва как протестиращите нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез цветна революция

<p>Какво наистина мислели жените в древността за секса</p>

„Жената трябва да свали срама си заедно с дрехите“: Какво наистина мислели жените в древността за секса

Любопитно Преди 1 час

Според Семонид от Аморгос – поет, творил в Гърция през VII в. пр.н.е. – съществуват десет основни вида жени

НЗОК предупреждава: Опитите за измама от името на институцията продължават

НЗОК предупреждава: Опитите за измама от името на институцията продължават

България Преди 1 час

Граждани сигнализират за получаване на фалшиви електронни писма

<p>Руска атака остави без ток&nbsp;няколко района в Полтавска област</p>

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Свят Преди 2 часа

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект

<p>&bdquo;Кетаминовата кралица&ldquo; признава вина за смъртта на Матю Пери</p>

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

Любопитно Преди 2 часа

Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в задния двор на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г.

<p>Образование в Швейцария&ndash; къде, как и защо?</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Швейцария, всичко за студента

БезГранично Преди 2 часа

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

<p>Какво е състоянието на шофьора на автобуса, в който се вряза кола в София</p>

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

България Преди 2 часа

Вижте какво още каза синът на пострадалия

<p>Володимир Зеленски и Доналд Тръмп: нов тон, същата война</p>

Статуквото остава: какво означава срещата Зеленски–Тръмп за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Зеленски каза, че е показал карта на Украйна на Тръмп, за да подчертае, че Русия е успяла да окупира по-малко от 1% от украинската територия през последните 1000 дни. Това било новина за Белия дом, сподели той – и явно е променило настроението на Тръмп

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

България Преди 2 часа

От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Владимир Путин

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

Свят Преди 3 часа

След срещата си със Зеленски, Тръмп отхвърли възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в полза на всеобхватно мирно споразумение

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Антония Петрова-Батинкова разкри пола на третото им дете (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Вики и Рачков заедно по залез: Любовта има образ (СНИМКИ)

Edna.bg

Вики Томова се завърна в топ 100, Глушкова с рекордно класиране

Gong.bg

В Турция полудяха по нов в отбора на Мъри Стоилов

Gong.bg

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане

Nova.bg

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Nova.bg