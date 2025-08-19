Романсът на Кейти Пери и Джъстин Трюдо охладня след интимната им среща

С ъобщава се, че започналата романтична връзка между Кейти Пери и Джъстин Трюдо е „охладняла“ заради натоварените им графици и нежеланието на Трюдо да бъде в центъра на вниманието, което идва със срещата с поп звездата, предаде Page Six.

След като двамата бяха забелязани миналия месец на интимна вечеря в Монреал и той по-късно посети концертa ѝ от турнето „Lifetimes“ в Канада, контактът между тях „намаля през последните две седмици“, съобщава Daily Mail в понеделник.

„Тя е заета, той е зает“, споделя вътрешен източник пред изданието, който добавя, че по-рано двамата са си писали съобщения „непрекъснато“ през юли. „И двамата са заети, а новостта вече е изчезнала.“

Katy Perry – Justin Trudeau: Πρόωροι τίτλοι τέλους; Ο λόγος που «πάγωσε» το φλερτ https://t.co/C20BB6FrWa pic.twitter.com/M3ogTn0jSE — ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (@TOPONTIKI) August 19, 2025

„Но няма нищо лошо в това“, продължава източникът. „Просто вече не са в постоянна комуникация. Може да се промени, но засега това е реалността. Изстинало е.“

Кейти Пери и Джъстин Трюдо на интимна вечеря - нова звездна връзка?

Съобщава се също, че бившият канадски министър-председател е бил притеснен от огромното внимание, което предизвика срещата му с Пери, случила се седмици след като новината за раздялата на певицата на „Dark Horse“ с Орландо Блум стана публично достояние.

„Знам със сигурност, че Джъстин не беше развълнуван от публикуването на снимките“, казва източникът. „Беше първа среща. Първа среща! И тези снимки излязоха, превърнаха се в огромно събитие – явно не това, което той искаше.“

Източникът подчерта, че Трюдо е „неподготвен“ за вниманието, което идва със срещата с Пери.

Втори източник съобщава, че в момента Пери, 40 г., и Трюдо, 53 г., са просто приятели.

„Тя не е готова да се среща с никого в момента. Трябва да продължи да се фокусира върху раздялата с Орландо,“ добавя източникът.

Въпреки че връзката между Пери и Трюдо изненада мнозина, според съобщенията те са имали „незабавна връзка“ след първата си среща.

„Интересуват се един от друг, но ще отнеме време да се види накъде ще се развие всичко,“ казва преди това източник на People. „Тя обикаля света, а той се опитва да подреди живота си след края на мандата като министър-председател.“

„Има привличане,“ добавя източникът. „Имат много общо.“

Трюдо се раздели със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г. след 18-годишен брак. Двамата имат три деца: синовете Ксавие, 17, и Хадриен, 11, и дъщеря Ела-Грейс, 16.

Пери и Блум потвърдиха раздялата си в началото на юли след близо десет години заедно. Те имат 4-годишна дъщеря, Дейзи.