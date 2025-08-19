Свят

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Той добави, че "въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа"

19 август 2025, 10:58
19 август 2025, 10:58
Източник: AP/БТА

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че европейските лидери не са успели да "надиграят" президента на САЩ Доналд Тръмп, но че не е ясно как украинският президент Володимир Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранцията за сигурност, предаде "Ройтерс".

"Антируската подстрекателска коалиция на желаещите да воюват не успя да надиграе @POTUS на негова територия. Европа му благодари и се подмазва", написа Медведев на английски език в X.

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

Той добави, че "въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

Вчера Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантирането на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната. Обхватът на евентуалната помощ обаче засега не е ясен.

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Междувременно президентът на Украйна заяви, че страната му очаква да получи писмени гаранции за сигурност от своите партньори до средата на следващата седмица, предаде Укринформ.

Той е направил това изявление на брифинг след срещата в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери.

"Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат споделени от нашите партньори и ще се появят повече подробности, тъй като през следващата седмица до десет дни това по някакъв начин ще бъде оформено на хартия", каза Зеленски.

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Той подчерта, че силната армия трябва да бъде в основата на сигурността на Украйна.

"Това е предизвикателството. След края на войната не можем да загубим армията, не можем да позволим тя да бъде намалена няколко пъти поради липса на финансиране. А в бюджета няма да има достатъчно пари за това, така че се нуждаем от допълнително финансиране", каза Зеленски.

Той добави, че е решен да осигури средствата.

"За тази цел нашите европейски партньори трябва да разберат, че трябва да намерим източник на финансиране за доста дълъг период, така че то да стане част от гаранциите за сигурност", каза той.

Чуждестранните партньори биха могли да допринесат и за финансирането на вътрешната отбранителна индустрия на Украйна.

"Втората точка е пакетът от американски оръжия, който включва системи, с които ние не разполагаме, най-вече самолети, системи за противовъздушна отбрана и т.н. Наистина има пакет с нашите предложения на стойност 90 млрд. долара", посочи Зеленски.

Украинският президент допълни, че Киев е постигнал споразумение със САЩ, че "след като износът ни бъде възобновен, те ще закупят украински безпилотни самолети".

"Това е важно за нас, защото ще помогне за финансирането на вътрешното производство на безпилотни летателни апарати, давайки на нашите компании ресурси за разрастване. Може да има и съвместно производство с партньори", каза той.

Зеленски добави, че в гаранциите за сигурност ще бъде посочено и "какви сили ще действат за защита на Украйна в случай на подновяване на агресията".

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Статуквото остава: какво означава срещата Зеленски–Тръмп за войната в Украйна

Източник: БТА/Пламен Йотински    
