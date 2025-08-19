Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че европейските лидери не са успели да "надиграят" президента на САЩ Доналд Тръмп, но че не е ясно как украинският президент Володимир Зеленски ще представи въпросите за територията и гаранцията за сигурност, предаде "Ройтерс".

"Антируската подстрекателска коалиция на желаещите да воюват не успя да надиграе @POTUS на негова територия. Европа му благодари и се подмазва", написа Медведев на английски език в X.

Той добави, че "въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

Вчера Тръмп каза на Зеленски, че САЩ ще помогнат за гарантирането на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната. Обхватът на евентуалната помощ обаче засега не е ясен.

Междувременно президентът на Украйна заяви, че страната му очаква да получи писмени гаранции за сигурност от своите партньори до средата на следващата седмица, предаде Укринформ.

Той е направил това изявление на брифинг след срещата в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските лидери.

"Гаранциите за сигурност вероятно ще бъдат споделени от нашите партньори и ще се появят повече подробности, тъй като през следващата седмица до десет дни това по някакъв начин ще бъде оформено на хартия", каза Зеленски.

Той подчерта, че силната армия трябва да бъде в основата на сигурността на Украйна.

"Това е предизвикателството. След края на войната не можем да загубим армията, не можем да позволим тя да бъде намалена няколко пъти поради липса на финансиране. А в бюджета няма да има достатъчно пари за това, така че се нуждаем от допълнително финансиране", каза Зеленски.

Той добави, че е решен да осигури средствата.

"За тази цел нашите европейски партньори трябва да разберат, че трябва да намерим източник на финансиране за доста дълъг период, така че то да стане част от гаранциите за сигурност", каза той.

Чуждестранните партньори биха могли да допринесат и за финансирането на вътрешната отбранителна индустрия на Украйна.

"Втората точка е пакетът от американски оръжия, който включва системи, с които ние не разполагаме, най-вече самолети, системи за противовъздушна отбрана и т.н. Наистина има пакет с нашите предложения на стойност 90 млрд. долара", посочи Зеленски.

Украинският президент допълни, че Киев е постигнал споразумение със САЩ, че "след като износът ни бъде възобновен, те ще закупят украински безпилотни самолети".

"Това е важно за нас, защото ще помогне за финансирането на вътрешното производство на безпилотни летателни апарати, давайки на нашите компании ресурси за разрастване. Може да има и съвместно производство с партньори", каза той.

Зеленски добави, че в гаранциите за сигурност ще бъде посочено и "какви сили ще действат за защита на Украйна в случай на подновяване на агресията".

