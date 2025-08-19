"Животът ми се превърна в кошмар": Пореден шофьор с фалшиво положителен тест за наркотици

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

П ореден шофьор твърди, че е попаднал в капана на фалшиво положителните тестове за наркотици. Първият път мъжът изтеглил „късата клечка”, защото се доверил и се съгласил да не иска кръвна проба. При следващите първоначално положителни тестове, настоявал да бъде отведен в болница, за да даде референтни проби.

Животът на мъжа се превърнал в кошмар, липсата на книжка блокирала работата му, а задължително следвали и месеци, в които очаквал кръвните резултати.

Потърпевшият обяснява, че през последните години повече време е стоял без книжка, отколкото с книжка.

На 23 декември 2020 година Бисер Каравиев се прибирал към Асеновград, когато е спрян и проверен.

„Дойде патрулка и каза: „Карай след мен към районното, ще ти правя тест за наркотици”. Казах, че няма проблем, защото знам, че съм чист. Тръгнахме. Патрулка зад мен, патрулка пред мен, с буркани, като най-големият престъпник”, разказва Бисер Каравиев пред NOVA.

В районното тогава направил тестът, който бил положителен.

„Тръгнахме към болница, с белезници. Попитах как се случват нещата. Полицаят каза, че давам кръв урина, но трябва да платя между 300 и 500 лева. Попитах дали сега. Той каза, че да. Имах 217 лева в джоба си. Помолих да ми дадат телефон да се обадя на приятелката ми, за да ми донесе пари. Казаха, че не може”, разказва още Бисер.

В болницата лекарят го прегледал, след което попитал дали иска да даде кръв. Каравиев казал, че иска, но не може.

„Тогава се сдобих с условна присъда”, казва Каравиев.

„Вторият път беше в София. Вечерта се прибирам от работа, беше около 22:30 часа. Провериха ме, извикаха екип на КАТ да направят тестове за алкохол и наркотици. По едно време единият полицай вика: „Колега, закопчавай то”. В първия момент се изсмях. Тестът отчете амфетамин. Закопчаха ме като най-долния престъпник”, каза Каравиев.

Задължително поискал кръвни тестове. Направил ги във ВМА. Чакал резултатът 9 месеца. Бил отрицателен.

Третият път му се случва в Доспат. Този път кръвните тестове излезли за около 3 месеца.

Каравиев разказа, че е сред създателите на Facebook група, която се бори с дългото чакане на резултатите от кръвните проби.