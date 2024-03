Изтриха информацията за първото официално събитие на Кейт Мидълтън след операцията

П ринцесата на Уелс не се е появявала на публични места от Коледа, след като си взе отпуск след коремна операция. Дворецът Кенсингтън, който заяви, че тя ще се върне към публичните си задължения след Великден, не потвърди, че тя ще присъства на церемонията Trooping the Colour на 8 юни, както се твърдеше.

Министерството на отбраната актуализира уебсайта си, след като по-рано твърдеше, че принцесата на Уелс ще присъства на Trooping the Colour това лято.

Армията не е поискала одобрение от двореца Кенсингтън, преди да обяви, че тя ще присъства на събитието на 8 юни в текст на своя уебсайт. Сега името ѝ е премахнато от описанието на събитието.

42-годишната бъдеща кралица не е виждана по официални причини от края на декември, когато беше заснета на разходка по Коледа с други членове на кралското семейство в Сандрингам, Норфолк.

На 16 януари тя беше приета в Лондонската клиника - частната болница, в която кралят се лекуваше от увеличена простата - за планирана коремна операция. Дворецът вече заяви, че принцесата ще се върне към публичните си задължения едва след Великден.

Съобщението за планираната ѝ поява на церемонията Trooping the Colour беше изненадващо и не беше ясно дали това ще бъде първата ѝ официална поява след операцията. Дворецът Кенсингтън не е потвърдил присъствието ѝ.

Това лято ще има три сесии на Trooping the Colour - първоначално на уебсайта на събитието беше посочено, че първата ще бъде разгледана от генерал-майор Джеймс Баудър на 1 юни, втората - от принцесата на Уелс на 8 юни, а третата - от краля на 15 юни.

Около 1 400 войници от Домакинската дивизия и Кралската конна артилерия ще дефилират на Horse Guards Parade.

