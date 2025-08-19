Мълния предизвика пожар в Кърджалийско

М ълния е предизвикала пожар в кирковското село Крилатица, съобщиха в бюлетина си от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кърджали.

Вследствие на природното явление се е запалила горска постеля, а в гасенето ѝ са се включили два екипа на пожарната служба в Подкова и на участъка в Бенковски, десет горски служители и десет души от местното население.

Сигнал за пожара е подаден в 15:45 часа в понеделник, 18 август. Огънят е обхванал около три декара площ и е бил потушен преди да нанесе щети на 100 декара смесена гора.

Мълнии причиниха други пет пожара в област Кърджали в началото на август. Тогава от изгаряне бяха спасени горска постеля, вилни постройки, треви и храсти.