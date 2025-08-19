БезГранично: Топ 5 на университетите в Швейцария, всичко за студента

В се повече млади наши сънародници избират да продължат образованието си в чужбина, привлечени от различните специализации, култура, език и възможност да имат едно голямо приключение. Независимо че е малка страна, сгушена в центъра на Европа, Швейцария предлага големи възможности за чуждестранни студенти.

С цели 12 университета, включени в World University Rankings, има няколко впечатляващи институции, от които студентите могат да избират, всички от които имат голям брой международни студенти сред студентското тяло.

Още повече, обучението в Швейцария предлага на студентите шанса да освежат езиковите умения на един от четирите официални езика на страната (френски, немски, италиански и романски), както и да се възползват от многото международни бизнеси, които работят в страната.

Студентите от ЕС и ЕИП (Европейското икономическо пространство) не се нуждаят от виза, за да учат в Швейцария, което допълнително улеснява процеса на кандидатстване.

Но въпреки това, да заминеш да учиш в чужда държава носи със себе си немалко трудности и притеснения.

Може би сте гимназист, родител или човек, който търси възможност да развие квалификациите си - в тази статия ще получите главната (но не цялата) важна информация за този преход.

В следващите редове ще научите кои са пет от най-добрите университети в Швейцария, както и кои са необходимите документи за кандидатстване, както и още няколко полезни съвета.

Открийте възможностите, които предлага образованието в Швейцария – и направете крачка към своето бъдеще!

Петте най-престижни университета в Швейцария

1. ETH Zurich

ETH Zurich е основан през 1855 г. като Федерално политехническо училище и днес е сред най-престижните научни и технологични университети в света.

От неговите среди са излезли над 20 носители на Нобелова награда, сред които и Алберт Айнщайн – един от най-влиятелните и разпознаваеми учени на всички времена.

Освен че предлага изключително качествено образование в областта на науката и технологиите, университетът играе ключова роля и в развитието на научните изследвания.

2. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

École Polytechnique Fédérale de Lausanne е силно международен университет – близо половината му студенти идват от чужбина и представляват 112 различни националности.

Институцията е специализирана в природните науки и инженерството и се ползва с висока международна репутация заради своята изследователска дейност.

Кампусът е разположен край Женевското езеро и се захранва изцяло с електроенергия, произведена от водни източници.

3. University of Bern

University of Bern се намира в швейцарската столица и е съсредоточен основно в квартал Ланггасе – академичната част на града.

Сред именитите преподаватели на институцията е и Алберт Айнщайн, който през 1908 г. е преподавал там теоретична физика. Само година по-късно руската философка Анна Тумаркин става професор в Берн, като е първата жена в Европа, получила право да ръководи докторанти.

4. University of Basel

Основан през 1460 г., Базелският университет е най-старият в Швейцария и един от най-дълго съществуващите в света.

Около една четвърт от студентите му идват от чужбина.

Университетът има седем факултета: теология, право, медицина, хуманитарни и социални науки, природни науки, бизнес и икономика, както и психология.

5. University of Lausanne

Разположен на брега на Женевското езеро, Университетът в Лозана разполага със седем факултета. Сред най-новите са факултетът по биология и медицина и факултетът по геонауки и околна среда, създадени през 2003 г.

Около една пета от студентите и една трета от преподавателите са чужденци, което подчертава международния характер на институцията. Университетът залага на интердисциплинарен подход и тясно сътрудничество между студенти и преподаватели. Освен това предлага широка програма за продължаващо образование и междудисциплинарни курсове.

Кандидатстване и различни видове институции

Самото подаване на документи за прием в швейцарски университет може да отнеме не повече от 20 минути. Но преди това е важно студентите да разберат как работи образователната система в страната.

Видове университети в Швейцария

В страната съществуват няколко различни типа висши училища:

Държавни университети (UNI)

Университети за приложни науки и изкуства (UASA) - Fachhochschules

Университети за обучение на учители (UTE)

Частни университети

Всеки от тези типове има свои собствени правила и изисквания за прием.

Държавни университети (UNI)

Първата стъпка е да се уверите, че изучавате нужните предмети, които ви дават право на достъп до швейцарската система за висше образование (UNI). Най-лесно това може да се провери на сайта на швейцарските държавни университети.

В Швейцария има 12 държавни университета. Крайният срок за подаване на документи за бакалавърски програми обикновено е 30 април на годината, в която желаете да започнете обучение. Началните дати за кандидатстване се различават – например университетът в Санкт Гален отваря портала си на 1 октомври, а този в Цюрих – на 1 януари.

(Забележка: Медицинските специалности имат отделни правила. Повече информация ще откриете ТУК).

В Швейцария няма централизирана система за кандидатстване – подаването на документи става директно през сайта на избрания университет. Може да кандидатствате в няколко университета едновременно, като таксата за обработка е до 150 CHF (около 159 евро).

Не се изискват препоръки или мотивационно есе. Обикновено се качват:

CV (в опростен формат, какъвто университетът изисква),

копие от паспорт,

снимка,

официален училищен документ (например прогнозни оценки или диплома).

Понякога е нужно и подписване на декларация за съгласие, която се сваля от сайта на университета.

Ако обучението е на немски, френски или италиански език, студентите трябва да представят валиден езиков сертификат. В редки случаи е възможно обучението да е на английски. Много университети позволяват езиковият документ да бъде предоставен и на по-късен етап.

Университети за приложни науки и изкуства (UASA)

В Швейцария има 10 такива университета.

Сроковете за кандидатстване варират, а много от програмите се предлагат както на английски, така и на местните езици. За прием е нужна федерално призната диплома за средно образование, както и една година трудов стаж в област, свързана със специалността. Някои университети позволяват този стаж да бъде изкаран и паралелно с обучението.

Необходимите документи обикновено включват:

CV,

мотивационно писмо или eсе,

портфолио (за специалности в сферата на изкуството).

Кандидатстването е през сайта на избрания университет.

Специален случай е Цюрихският университет по изкуствата – тук по-голяма тежест имат портфолиото или интервюто, отколкото самите училищни оценки.

Университети за обучение на учители (UTE)

В страната има 20 такива университета. Сроковете са различни за всяка институция, но изискванията са сходни: федерално призната диплома за средно образование, доказателство за владеене на езика на обучение, CV, снимка и копие от паспорта.

Повече информация вижте ТУК.

Частни университети

Сред тях са бизнес училища с обучение на английски (например SBS и EU Business School), американски университети като Webster и Franklin, както и престижни училища по хотелиерство – EHL, Glion и Swiss Education Group.

Сроковете за кандидатстване са различни и често има няколко възможности през годината. Изискванията варират според конкретния университет, но обикновено включват:

CV,

мотивационно писмо или eсe,

интервю,

препоръки.

Безопасност

Както и в други европейски държави, престъпленията като джебчийство и измами се срещат по-често в големите градове и туристическите райони, където чужденците често се превръщат в лесна мишена. С оглед на това е добре да спазвате стандартни мерки за сигурност и да внимавате с личните си вещи на обществени места.

Номерът за спешни обаждания в Швейцария е 112 (универсален европейски номер).

Българското посолство в Швейцария: +41 31 351 14 55