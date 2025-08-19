България

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Заподозрян е арестуван снощи в „Студентски град” в София

19 август 2025, 08:00
П о неофициална информация задържаният за убийството в Първомай бил познат на семейството, съобщава NOVA. Той е заловен в 13 блок в „Студентски град” в София – общежитие на Техническия университет.

От снощи там има засилено полицейско присъствие. Входът на блока беше обграден от униформени, които допускат само живеещите вътре.

Проверяваха се автомобили, както и записи от видеокамери.

Полицията и прокуратурата работят по различни версии, като основната е опит за обир. От иззетите видеозаписи в района обаче се вижда младеж с качулка.

Това навело разследващите на мисълта, че мотивът за убийството може и да е друг. Заподозреният младеж,

имал отношения с дъщерята в семейството,

която е студентка в Пловдив.

Припомняме, че 44-годишната съпруга на полицай беше открита мъртва от сина си в дома на семейството в ранните часове на вчерашния ден. Тя била намушкана с нож.

По време на нападението мъжът на жертвата бил дежурен в Районното управление. Полицията отказва официална информация, но се смята, че

жената е открита с прободна рана в областта на шията.

Тя работела като домакин в детската градина в квартала. Всички нейни познати казаха, че била добра жена. „Уникално семейство бяха. Никога не съм имала лошо мнение за нея”, казва съседка.

Източник: Nova.bg    
убийство Първомай заподозрян арест жена полицай
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 57 минути
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 час
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 часа

<p>Пеевски настоя за спешни и решителни действия за&nbsp;разрешаване на водната криза</p>

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

България Преди 52 минути

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

България Преди 1 час

Реорганизация ще бъде наложена при 83-и км, на територията на област Хасково, в посока Пловдив

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Любопитно Преди 2 часа

Колагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

Любопитно Преди 2 часа

Цялата история може да прочетете в следващите редове

<p>Напитките, които забавят стареенето</p>

Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Любопитно Преди 2 часа

Традиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Свят Преди 2 часа

Вече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Технологии Преди 2 часа

Въпреки това ентусиазмът на инвеститорите не намалява

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Свят Преди 6 часа

Със сумата ще бъдат закупени оръжия

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 7 часа

Тръмп: Имах много добра среща в Белия дом с уважаеми гости

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Свят Преди 8 часа

Разговорите ще бъдат възобновени след края на телефонната връзка

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 9 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

<p>Тръмп към Мерц: Откъде е този тен?</p>

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

Тръмп за Урсула фон дер Лайен: По-влиятелна от всички тук на масата

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Свят Преди 10 часа

Украйна планира да се запаси с 13,2 милиарда кубични метра газ

<p>Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски</p>

Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

Свят Преди 11 часа

Володимир Зеленски предаде на Доналд Тръмп писмо, написано от съпругата му Олена Зеленска

<p>Забавен момент, Тръмп коментира костюма на Зеленски</p>

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Свят Преди 11 часа

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Свят Преди 12 часа

Тръмп за украинците: Обичаме ги

Всичко от днес

