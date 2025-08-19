„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

Ж ена, наричана „Кетаминовата кралица“, се е съгласила да се признае за виновна в продажбата на наркотиците, които в крайна сметка убиха актьора от „Приятели“ Матю Пери, съобщава Би Би Си (BBC).

42-годишната Джасвин Санга ще се признае за виновна по пет обвинения в Лос Анджелис,

включително едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или телесна повреда, според Министерството на правосъдието. Американката, която има и британско гражданство, първоначално е била изправена пред девет наказателни обвинения. Федералните прокурори нарекоха дома ѝ в Лос Анджелис „магазин за продажба на наркотици“ и откриха десетки флакони с кетамин по време на акция.

Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в задния двор на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г.,

като преглед установи, че смъртта му е причинена от острите ефекти на кетамина.

Санга е един от петимата души – включително лекари и асистентът на актьора – за които американски служители твърдят, че са доставяли кетамин на Пери, използвайки наркотичната му зависимост за печалба и доведоха до смъртта му от предозиране.

Те включват: д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, двама лекари, които са продавали кетамин; Кенет Ивамаса, който е работил като асистент на Пери и е помогнал за закупуването и инжектирането на кетамин на актьора; и Ерик Флеминг, който е продал кетамин, получен от Санга, на Пери.

И петимата оттогава са се съгласили да се признаят за виновни по обвиненията по делото.

Наказателният процес срещу Санга е бил отлаган няколко пъти и в момента е насрочен да започне следващия месец. Очаква се тя да се яви във федералния съд през следващите седмици, за да се признае официално за виновна като част от споразумението с федералните власти.

Нейният адвокат, Марк Герагос, заяви пред Би Би Си в изявление, че „поема отговорност за действията си“. Тя планира да се признае за виновна по едно обвинение за поддържане на помещение, свързано с наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда.

Санга е изправена пред максимална присъда от 65 години федерален затвор,

според Министерството на правосъдието.

Според Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), кетаминът е дисоциативен анестетик, който има някои халюциногенни ефекти. Той може да изкриви възприятието за зрение и слух и да накара потребителя да се чувства откъснат и без контрол.

Използва се като инжекционен анестетик за хора и животни, защото кара пациентите да се чувстват откъснати от болката и околната среда. Веществото трябва да се прилага само от лекар, казват следователите, а пациентите, които са приемали лекарството, трябва да бъдат наблюдавани от специалист поради възможните му вредни ефекти.

Смъртта на Пери и разследването на това как е получил толкова много от наркотика в продължение на няколко години, дадоха поглед към

холивудската мрежа за търговия с кетамин, която един лекар нарече „дивия запад“

в интервю за BBC.

Като част от споразумението си за признаване на вината, Санга също се призна за виновна в продажбата на кетамин на мъж на име Коди Маклори през август 2019 г., който почина часове след покупката от свръхдоза наркотици, според Министерството на правосъдието.

Федералните власти обвиниха Санга, че е доставяла кетамин от „складовата си къща“ в Северен Холивуд поне от 2019 г., като в обвинителен акт се твърди, че е работила с известни личности и клиенти от висок клас. Твърди се, че при претърсване преди ареста ѝ през март 2024 г. са открити над 80 флакона кетамин, заедно с хиляди хапчета, съдържащи метамфетамин, кокаин и ксанакс.

Домът, наречен „Складът на Санга“ във федералния обвинителен акт, е бил мястото, където се твърди, че е опаковала и разпространявала наркотици. Твърди се, че Санга се е срещала с известни личности, като един от приятелите ѝ е споделил пред Daily Mail, че е присъствала на наградите „Златен глобус“ и „Оскар“.

Присъствието ѝ в социалните медии изобразяваше екстравагантен начин на живот, включително партита и пътувания до Япония и Мексико.