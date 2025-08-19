Любопитно

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в задния двор на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г.

19 август 2025, 09:26
„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери
Източник: Getty Images

Ж ена, наричана „Кетаминовата кралица“, се е съгласила да се признае за виновна в продажбата на наркотиците, които в крайна сметка убиха актьора от „Приятели“ Матю Пери, съобщава Би Би Си (BBC).

42-годишната Джасвин Санга ще се признае за виновна по пет обвинения в Лос Анджелис,

включително едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или телесна повреда, според Министерството на правосъдието. Американката, която има и британско гражданство, първоначално е била изправена пред девет наказателни обвинения. Федералните прокурори нарекоха дома ѝ в Лос Анджелис „магазин за продажба на наркотици“ и откриха десетки флакони с кетамин по време на акция.

Матю Пери беше намерен мъртъв в джакузи в задния двор на дома си в Лос Анджелис през октомври 2023 г.,

като преглед установи, че смъртта му е причинена от острите ефекти на кетамина.

Санга е един от петимата души – включително лекари и асистентът на актьора – за които американски служители твърдят, че са доставяли кетамин на Пери, използвайки наркотичната му зависимост за печалба и доведоха до смъртта му от предозиране.

Те включват: д-р Салвадор Пласенсия и д-р Марк Чавес, двама лекари, които са продавали кетамин; Кенет Ивамаса, който е работил като асистент на Пери и е помогнал за закупуването и инжектирането на кетамин на актьора; и Ерик Флеминг, който е продал кетамин, получен от Санга, на Пери.

И петимата оттогава са се съгласили да се признаят за виновни по обвиненията по делото.

Наказателният процес срещу Санга е бил отлаган няколко пъти и в момента е насрочен да започне следващия месец. Очаква се тя да се яви във федералния съд през следващите седмици, за да се признае официално за виновна като част от споразумението с федералните власти.

Нейният адвокат, Марк Герагос, заяви пред Би Би Си в изявление, че „поема отговорност за действията си“. Тя планира да се признае за виновна по едно обвинение за поддържане на помещение, свързано с наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда.

Санга е изправена пред максимална присъда от 65 години федерален затвор,

според Министерството на правосъдието. 

Според Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), кетаминът е дисоциативен анестетик, който има някои халюциногенни ефекти. Той може да изкриви възприятието за зрение и слух и да накара потребителя да се чувства откъснат и без контрол.

Използва се като инжекционен анестетик за хора и животни, защото кара пациентите да се чувстват откъснати от болката и околната среда. Веществото трябва да се прилага само от лекар, казват следователите, а пациентите, които са приемали лекарството, трябва да бъдат наблюдавани от специалист поради възможните му вредни ефекти.

Смъртта на Пери и разследването на това как е получил толкова много от наркотика в продължение на няколко години, дадоха поглед към

холивудската мрежа за търговия с кетамин, която един лекар нарече „дивия запад“

в интервю за BBC.

Като част от споразумението си за признаване на вината, Санга също се призна за виновна в продажбата на кетамин на мъж на име Коди Маклори през август 2019 г., който почина часове след покупката от свръхдоза наркотици, според Министерството на правосъдието.

Федералните власти обвиниха Санга, че е доставяла кетамин от „складовата си къща“ в Северен Холивуд поне от 2019 г., като в обвинителен акт се твърди, че е работила с известни личности и клиенти от висок клас. Твърди се, че при претърсване преди ареста ѝ през март 2024 г. са открити над 80 флакона кетамин, заедно с хиляди хапчета, съдържащи метамфетамин, кокаин и ксанакс.

Домът, наречен „Складът на Санга“ във федералния обвинителен акт, е бил мястото, където се твърди, че е опаковала и разпространявала наркотици. Твърди се, че Санга се е срещала с известни личности, като един от приятелите ѝ е споделил пред Daily Mail, че е присъствала на наградите „Златен глобус“ и „Оскар“.

Присъствието ѝ в социалните медии изобразяваше екстравагантен начин на живот, включително партита и пътувания до Япония и Мексико.

По темата

Източник: BBC    
Матю Пери Джасвин Санга кетамин наркоразпространение Лос Анджелис признаване на вина Холивуд Кетаминова кралица
Последвайте ни
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

БезГранично: Топ 5 на университетите в Швейцария, всичко за студента

БезГранично: Топ 5 на университетите в Швейцария, всичко за студента

Мистерията с изчезването на трима от „Наглите“ – професионално изпълнение, коментира Слави Ангелов

Мистерията с изчезването на трима от „Наглите“ – професионално изпълнение, коментира Слави Ангелов

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Ford постави нов рекорд на „Нюрбургринг“ с Transit в памет на Сабин Шмиц

Ford постави нов рекорд на „Нюрбургринг“ с Transit в памет на Сабин Шмиц

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 3 часа
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 4 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 4 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 4 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Коко Шанел - жената, която промени модата и създаде „малката черна рокля“

Любопитно Преди 16 минути

Днес се навършват 142 години от рождението на модната дизайнерка

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Медведев: Антируската коалиция на желаещите не успя да надиграе Тръмп

Свят Преди 17 минути

Той добави, че "въпросът е "каква мелодия" ще изсвири Зеленски за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа"

.

Край на промоциите или по-ниски цени: До какво ще доведе Законът за храните

България Преди 59 минути

При плодовете и зеленчуците маржът може да стига и 0, каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов

НЗОК предупреждава: Опитите за измама от името на институцията продължават

НЗОК предупреждава: Опитите за измама от името на институцията продължават

България Преди 1 час

Граждани сигнализират за получаване на фалшиви електронни писма

<p>Руска атака остави без ток&nbsp;няколко района в Полтавска област</p>

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Свят Преди 1 час

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект

<p>Какво е състоянието на шофьора на автобуса, в който се вряза кола в София</p>

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

България Преди 2 часа

Вижте какво още каза синът на пострадалия

<p>Володимир Зеленски и Доналд Тръмп: нов тон, същата война</p>

Статуквото остава: какво означава срещата Зеленски–Тръмп за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Зеленски каза, че е показал карта на Украйна на Тръмп, за да подчертае, че Русия е успяла да окупира по-малко от 1% от украинската територия през последните 1000 дни. Това било новина за Белия дом, сподели той – и явно е променило настроението на Тръмп

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

България Преди 2 часа

От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Диетата, която може да намали риска от рак с близо 25 процента

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Владимир Путин

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

Свят Преди 2 часа

След срещата си със Зеленски, Тръмп отхвърли възможността за прекратяване на огъня между Русия и Украйна в полза на всеобхватно мирно споразумение

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

България Преди 3 часа

В понеделник 8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка

<p>Пеевски настоя за спешни и решителни действия за&nbsp;разрешаване на водната криза</p>

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

България Преди 3 часа

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

България Преди 3 часа

Реорганизация ще бъде наложена при 83-и км, на територията на област Хасково, в посока Пловдив

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Любопитно Преди 3 часа

Хаотичното и трескаво събитие може да привлече тълпи от туристи, нетърпеливи да се потопят в атмосферата

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

България Преди 4 часа

Престъплението беше извършено на 8 август

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Любопитно Преди 4 часа

Колагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Възстановяват чешми по Деветашкото плато

sinoptik.bg
1

170 нефтени петна в българската част на Черно море

sinoptik.bg

Вики и Рачков заедно по залез: Любовта има образ (СНИМКИ)

Edna.bg

"Кетаминовата кралица" ще пледира виновна за смъртта на Матю Пери

Edna.bg

Вики Томова се завърна в топ 100, Глушкова с рекордно класиране

Gong.bg

В Турция полудяха по нов в отбора на Мъри Стоилов

Gong.bg

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане

Nova.bg

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Nova.bg