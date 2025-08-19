Любопитно

Цяла църква ще бъде пренесена през улиците на шведския град Кируна

Историческият монумент вече е издигнат върху масивни подвижни платформи и готов да тръгне към новия център на града

19 август 2025, 10:46
Кируна Църква
Източник: iStock

В северната част на Швеция се случва изключително събитие: 113-годишната църква в Кируна, застрашена от слягане на земята, се пренася изцяло на ново място – по път с дължина 5 километра.

Голямата червена дървена сграда в Кируна, построена през 1912 г., вече е издигната върху масивни подвижни платформи и готова да тръгне към новия център на града.Скоростта на придвижване ще е около 500 метра на час, а пътуването се очаква да отнеме два дни, предаде BBC.

Старият център на града е застрашен от пукнатини и нестабилна почва след повече от век добив на желязна руда. Преместването на църквата е най-зрелищният момент от дългогодишния проект за преместване на сгради в града, разположен на 145 километра северно от Арктическия кръг.

„Направихме огромна подготовка“, казва ръководителят на проекта Стефан Холмблад Йохансон.

„Това е историческо събитие, много голяма и сложна операция и няма място за грешки. Но всичко е под контрол.“

Неговото спокойствие е резултат от години планиране. Още към средата на 2010-те други сгради в Кируна бяха преместени на по-безопасни места. Повечето бяха демонтирани и възстановени, но някои забележителности бяха преместени непокътнати.

Това включва сгради като Hjalmar Lundbohmsgården – така наречения „жълт ред“ от три стари дървени къщи, както и бившия дом на минния мениджър Хялмар Лундбом, който беше разделен на три части.

Часовниковата кула на старото кметство също беше преместена и днес се намира до новото кметство.

Според шведското законодателство минната дейност не може да се извършва под сгради. Робърт Илитало, главен изпълнителен директор на компанията за развитие на Кируна, обяснява:

„Няма риск хората да паднат през пукнатини. Но пукнатините биха увредили водоснабдяването, електричеството и канализацията. Хората трябва да се преместят, преди инфраструктурата да пострада.“

Разходите за преместването на града – над 10 милиарда шведски крони (около 1 милиард долара) – се покриват от оператора на мината за желязна руда LKAB, който е и най-големият работодател в Кируна.

Църквата Кируна е висока 35 метра, широка 40 метра и тежи 672 тона. Някога е била избрана за най-красивата сграда в Швеция преди 1950 г.

Преместването ѝ е рядко инженерно постижение: вместо да бъде разглобена, сградата ще бъде пренесена цяла, подпирана със стоманени греди и носена на самоходни модулни транспортьори.

„Най-голямото предизвикателство беше подготовката на пътя за такава широка сграда“, казва Йохансон.

„Разширихме пътя до 24 метра и по маршрута премахнахме стълбове за лампи, светофари и мост, който така или иначе беше предвиден за разрушаване.“

Сред най-деликатните моменти е защитата на вътрешните съкровища на църквата, особено голямата олтарна живопис на принц Ойген, член на шведското кралско семейство.

„Това не е нещо,което просто се сваля от стената“, обяснява Йохансон.

„Залепено е върху зидана стена и би било трудно да се премахне без повреда. Затова ще остане вътре, напълно покрито и стабилизирано – както и органът с неговите 1000 тръби.“

Преместването е повече от инженерно постижение – за местните жители това е емоционален момент.

„Църквата е духовен център и място за събиране на общността от поколения“, казва София Лагерльоф Мяете, която си спомня първото си посещение като малко дете с баба си.

„Преместването ни връща спомени за радост и скръб и сега ги носим с нас в бъдещето.“

Йохансон, който е член на църковния госпъл хор, споделя:

„Това е много специална задача за мен. Църквата е построена преди повече от 100 години за общината от LKAB. Сега я преместваме в новия град. Просто няма друг начин.“

За викария Лена Тиарнберг моментът носи допълнителен смисъл:

Църквата напуска място, където наистина принадлежи. Всички знаят, че трябва да се премести – живеем в миньорска общност и зависим от мината. Благодарна съм, че ще я пренесем в новия център, но също така е тъжно да я видим да напуска земята, където е станала църква.“

Докато масивните стени на Кируна започват да се движат, се очаква хиляди жители и посетители – сред тях и шведският крал Карл Густав – да чакат да видят църквата по пътя ѝ.

Източник: BBC    
