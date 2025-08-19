Свят

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект

19 август 2025, 09:32
Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област
Източник: БГНЕС/EPA

Р уска атака тази нощ срещу административните райони Лубенски и Кременчукски в украинската Полтавска област доведе до спиране на тока, което засегна стотици потребители, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Полтавска област Володимир Когут.

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект.

„За щастие, няма жертви“, заяви Когут в комуникационното приложение „Телеграм“.

Той посочи, че в Лубенски район близо 1500 домакинства и 119 търговски обекта са останали без електричество.

Източник: БТА/Петя Димитрова    
Руска атака Полтавска област Спиране на тока Енергиен обект Украйна Без жертви Лубенски район Кременчукски район Засегнати потребители Война в Украйна
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

