71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

М ъж на 71 години загина след катастрофа в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Пътнотранспортното произшествие е настъпило в понеделик (18 август) около 14:40 ч. на ул. "Августа Траяна".

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 71-годишен мъж е катастрофирал. Медиците, които са отишли на място, са констатирали смъртта на водача.

В сектор "Пътна полиция" е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.