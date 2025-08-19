България

71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора

Пътнотранспортното произшествие е станало на ул. "Августа Траяна"

19 август 2025, 11:29
71-годишен шофьор загина при катастрофа в Стара Загора
Източник: БТА

М ъж на 71 години загина след катастрофа в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Пътнотранспортното произшествие е настъпило в понеделик (18 август) около 14:40 ч. на ул. "Августа Траяна".

Трагедия на пътя: Мъж загина при тежка катастрофа край Старозагорско

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 71-годишен мъж е катастрофирал. Медиците, които са отишли на място, са констатирали смъртта на водача.

В сектор "Пътна полиция"  е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
Стара Загора катастрофа загинал шофьор
