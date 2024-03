Кейт Мидълтън разкри, че самата тя е редактирала снимката за Деня на майката

П ринцесата на Уелс призна, че е редактирала снимката за Деня на майката и се извини „за всяко объркване“, което е причинило.

Дворецът Кенсингтън беше подложен на нарастващ натиск да разкрие истината зад снимката, след като водещите световни агенции оттеглиха снимката поради твърдения, че е била цифрово манипулирана.

В изявление на принцесата на Уелс се казва: „Както много любители фотографи, понякога експериментирам с редактиране. Исках да изразя своите извинения за объркването, което семейната снимка, която споделихме вчера, причини. Надявам се, че всички празнуващи са имали много щастлив ден на майката."

