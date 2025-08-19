България

В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие

19 август 2025, 08:56
Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър
Внимание! Промени в движението по част от АМ

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"
Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Задържан в

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай
Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг
Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

В София, в рамките на три дни, е установен един водач с фалшива шофьорска книжка и петима неправоспособни. От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. Това заяви на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

Той допълни, че при откриване на фалшиво свидетелство за управление на автомобил ще се води разследване и по линия на изготвянето му.

Тотев добави още, че има установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици.

"Все по-рядко установяваме хора употребявали райски газ", посочи той.

По негови думи, след като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, си личи по-голяма дисциплина у шофьорите.

Източник: Марин Колев, БТА    
МВР София акция полиция фалшиви книжки неправоспособни шофьори
Последвайте ни
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 час
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Свят Преди 11 минути

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект

<p>Образование в Швейцария&ndash; къде, как и защо?</p>

БезГранично: Топ 5 на университетите в Швейцария, всичко за студента

БезГранично Преди 25 минути

Всичко, което трябва да знаете за кандидатстване, общежития и документи

<p>Пеевски настоя за спешни и решителни действия за&nbsp;разрешаване на водната криза</p>

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

България Преди 1 час

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Любопитно Преди 2 часа

Хаотичното и трескаво събитие може да привлече тълпи от туристи, нетърпеливи да се потопят в атмосферата

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Любопитно Преди 2 часа

Колагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

Любопитно Преди 3 часа

Цялата история може да прочетете в следващите редове

<p>Напитките, които забавят стареенето</p>

Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Любопитно Преди 3 часа

Традиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Свят Преди 3 часа

Вече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Технологии Преди 3 часа

Въпреки това ентусиазмът на инвеститорите не намалява

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Свят Преди 7 часа

Със сумата ще бъдат закупени оръжия

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 8 часа

Тръмп: Имах много добра среща в Белия дом с уважаеми гости

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Свят Преди 9 часа

Разговорите ще бъдат възобновени след края на телефонната връзка

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 10 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

<p>Тръмп към Мерц: Откъде е този тен?</p>

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Свят Преди 11 часа

Тръмп за Урсула фон дер Лайен: По-влиятелна от всички тук на масата

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Свят Преди 11 часа

Украйна планира да се запаси с 13,2 милиарда кубични метра газ

<p>Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски</p>

Смях и писма: Как първите дами промениха срещата Тръмп - Зеленски

Свят Преди 12 часа

Володимир Зеленски предаде на Доналд Тръмп писмо, написано от съпругата му Олена Зеленска

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

Вики и Рачков заедно по залез: Любовта има образ (СНИМКИ)

Edna.bg

Изписаха Йоргос Мазонакис от психиатрията: Чувствам се добре

Edna.bg

Реал Мадрид показва новото си лице срещу Осасуна

Gong.bg

Георги Костадинов увисна сериозно за първия мач с Алкмаар

Gong.bg

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Nova.bg

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане

Nova.bg