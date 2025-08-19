В рамките на 3 дни: Хванаха петима без книжки и един с фалшива в София

В София, в рамките на три дни, е установен един водач с фалшива шофьорска книжка и петима неправоспособни. От петък е в ход полицейската операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие. Това заяви на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, заместник-началник на Пето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Масирани проверки за фалшиви книжки в София
Той допълни, че при откриване на фалшиво свидетелство за управление на автомобил ще се води разследване и по линия на изготвянето му.
Тотев добави още, че има установени водачи, шофирали след употреба на алкохол или наркотици.
"Все по-рядко установяваме хора употребявали райски газ", посочи той.
По негови думи, след като вече и общинските камери следят за нарушения на пътя, си личи по-голяма дисциплина у шофьорите.