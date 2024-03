Скандалът със снимката на Кейт Мидълтън: Нов период в отношенията между кралското семейство и медиите

С кандалът със снимката на принцесата на Уелс - т.нар "Фотогейт", е знак за нов период в отношенията между кралското семейство и медиите, съобщи АП. За монархията става все по-трудно да осъществява контрол в епохата на социалните мрежи.

Британските печатни медии излязоха със заглавия като "Снимка на хаос" ("Дейли мирър") и "Оставете Кейт" ("Сън"). Според таблоида "Сън" тролове в социалните мрежи са тормозили бъдещата кралица.

Дворецът е използвал снимката на Кейт и нейните деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, за да отбележи Деня на майката във Великобритания. Семейната снимка е направена от принц Уилям, а целта е била да бъдат намалени спекулациите около здравето на принцесата на Уелс. Преди почти два месеца Кейт се подложи на коремна операция.

Няколко часа след публикуването на снимката Асошиейтед прес я свали заради опасения от дигитална обработка, несъвместима със стандартите на информационната агенция. Други големи агенции - Гети, Ройтерс, АФП и Пи Ей, също свалиха снимката.

Кейт се извини в понеделник, изтъквайки, че като много любители фотографи си позволява да експериментира с редактирането на снимки. В изявление в социална мрежа принцесата се извини за объркването, което е причинила снимката на семейството ѝ.

Британската монархия има дълга и противоречива връзка с медиите. В продължение на десетилетия кралското семейство успяваше да упражнява контрол. През 30-те години на 20-и век романтичната връзка между крал Едуард Осми и разведената американка Уолис Симпсън става повод за заглавия на първа страница в САЩ, но е слабо отразявана във Великобритания до времето на абдикацията на краля.

Принцовете Уилям и Хари обвиняваха медиите в тормоз над майка им, покойната принцеса Даяна, и дори смятаха папараците за виновни за нейната смърт при автомобилна катастрофа през 1997 г.

Принц Хари се премести заедно със съпругата си Меган в Калифорния през 2020 г., но междувременно заведе дело срещу няколко вестника за хакване на телефона му, както и за други незаконни действия. Хари атакува медиите директно в телевизионни интервюта, в документална поредица на "Нетфликс", посветена на семейството му, и в мемоарната си книга "Резервният". Принцът обвинява пресата в расистко отношение към Меган и в тормоз, подобен на този, преживян от принцеса Даяна.

В интервю пред Би Би Си, дадено от самата Даяна след края на брака ѝ с принц Чарлз през 90-те, принцесата каза: "В този брак бяхме трима", имайки предвид връзката на принц Чарлз и Камила Паркър-Боулс, настоящата британска кралица. Същата тактика - да говори на света през телевизионния екран, беше използвана и от принц Андрю през 2019 г., отново пред Би Би Си, по повод приятелството му с обвинения в педофилия Джефри Епстийн. Интервюто беше катастрофално, а по-късно принцът обяви, че се оттегля от публичните си задължения.

Смъртта на принцеса Даяна шокира и монархията, и пресата. Британските медии оставиха на спокойствие Уилям и Хари. Тази практика на внимателно отразяване продължи и с децата на Уилям и Кейт.

Британските медии станаха много внимателни с използването на папарашки снимки. Снимка на принцесата на Уелс в колата на майка ѝ, направена през миналата седмица, беше публикувана в САЩ, но не и във Великобритания.

В ерата на социалните мрежи, характеризираща се с демократично, но и хаотично отразяване, дворецът взе рискованото решение да съобщава малко информация за здравословното състояние на принцесата.

