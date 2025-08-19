Свят

Статуквото остава: какво означава срещата Зеленски–Тръмп за войната в Украйна

Зеленски каза, че е показал карта на Украйна на Тръмп, за да подчертае, че Русия е успяла да окупира по-малко от 1% от украинската територия през последните 1000 дни. Това било новина за Белия дом, сподели той – и явно е променило настроението на Тръмп

19 август 2025, 08:59
Статуквото остава: какво означава срещата Зеленски–Тръмп за войната в Украйна
Източник: iStock/GettyImages

Р азликата този път беше видима.  След изключително напрегнатата и остра среща през февруари, президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски този път изглеждаха решени да не показват конфронтация – въпреки оставащите различия помежду им, пише Би Би Си (BBC) .

Зеленски беше облечен в костюм с яка

(макар и не в класически стил), а Тръмп направи комплимент за външния му вид. Украинският президент неколкократно повтаряше „благодаря“, което явно също се хареса на домакина.

При първата си поява в Овалния кабинет Зеленски говори малко – или може би предпочете да не навлиза в теми, които биха се разминавали с очакванията на Тръмп.

Различията проличаха по-късно, когато двамата се появиха пред журналисти заедно с европейски лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че примирието в Украйна трябва да бъде следващата стъпка – въпреки че Тръмп настояваше, че не е необходимо преди постигането на по-постоянно решение. Зеленски запази мълчание по този въпрос.

От изказванията на лидерите стана ясно, че разговорите зад затворени врати са били съсредоточени върху

гаранции за сигурността на Украйна

и евентуална среща между Зеленски и Путин. Не бяха разкрити подробности за вида на тези гаранции или за това как лична среща с руския лидер би помогнала за края на войната.

След деня на разговорите Зеленски определи гаранциите за сигурност като необходима „изходна точка за прекратяване на войната“. На по-ранна пресконференция пред Белия дом той уточни, че такива гаранции може да включват сделка за 90 милиарда долара между Киев и Вашингтон за придобиване на американски оръжия – авиационни системи, противоракетни комплекси и друго въоръжение, за което отказа подробности.

Зеленски също каза, че

САЩ ще купуват украински дронове,

което ще стимулира местното производство на безпилотни апарати. Макар формално споразумение да не е подписано, украинският президент заяви, че сделката може да бъде договорена в рамките на 10 дни.

По-охотно Зеленски говореше за възможна среща с Путин. Той каза пред журналисти, че е готов за директен разговор със своя руски колега и ако Москва се съгласи, Тръмп също би могъл да се присъедини към преговорите. Путин досега отказва да приеме подобна среща.

„Украйна никога няма да спре по пътя към мира“, подчерта Зеленски, като добави, че дата за срещата все още не е определена.

Една от темите, които лидерите изглежда избягваха публично, беше възможността за териториални отстъпки от страна на Украйна.

Зеленски разказа още, че е показал карта на Украйна на американския си колега, за да подчертае, че Русия е успяла да окупира по-малко от 1% от украинската територия през последните 1000 дни. Това било новина за Белия дом,

сподели той – и явно е променило настроението на Тръмп.

„Аз се боря с това, което е отбелязано на тази карта“, каза Зеленски, допълвайки, че оспорва данните, които показвали контролирани от Русия територии. „Не е възможно да се каже, че толкова голяма част е превзета в този период. Тези точки са важни“, категоричен е той.

Украинският лидер изглеждаше предимно оптимистичен след срещата си в Белия дом, описвайки разговора с Тръмп като „топъл“. Оптимизмът му обаче изглеждаше обмислен – с цел да избегне повторение на предишното му напрегнато посещение и да убеди американските домакини да възприемат европейската позиция за прекратяване на войната.

Може би най-важният резултат от визитата е, че тя даде на Украйна още време.

Телефонният разговор между Тръмп и Путин след срещата му с европейските лидери подсказва, че и Русия е постигнала същото.

Въпреки разпространените опасения, катастрофа на срещите в Аляска и Вашингтон не се случи – поне според публичната информация. 

Статуквото остава.

По темата

Източник: BBC    
Доналд Тръмп Володимир Зеленски среща Белия дом Украйна война Русия САЩ мир
Последвайте ни
Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Бруталното убийство в Първомай – дело на познат на семейството

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

"Линейката нямаше реанимационно оборудване": Очевидец разказва за трагедията с дете в Несебър

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

„Кетаминовата кралица“ признава вина за смъртта на Матю Пери

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Ford постави нов рекорд на „Нюрбургринг“ с Transit в памет на Сабин Шмиц

Ford постави нов рекорд на „Нюрбургринг“ с Transit в памет на Сабин Шмиц

carmarket.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 час
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 3 часа
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 часа
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Без жертви, но с щети: Руска атака прекъсна тока в Полтавска област

Свят Преди 11 минути

Съобщава се също, че са нанесени щети на административните сгради на местен енергиен обект

<p>Какво е състоянието на шофьора на автобуса, в който се вряза кола в София</p>

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

България Преди 28 минути

Вижте какво още каза синът на пострадалия

<p>Пеевски настоя за спешни и решителни действия за&nbsp;разрешаване на водната криза</p>

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за трайното разрешаване на водната криза

България Преди 1 час

Киселова да свика незабавно заседание на Комисията по околната среда и водите, поиска лидерът на „ДПС – Ново начало”

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

България Преди 1 час

Реорганизация ще бъде наложена при 83-и км, на територията на област Хасково, в посока Пловдив

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Испанският град, където местните жители се потапят във вино

Любопитно Преди 2 часа

Хаотичното и трескаво събитие може да привлече тълпи от туристи, нетърпеливи да се потопят в атмосферата

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

България Преди 2 часа

Престъплението беше извършено на 8 август

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Домашна рецепта за колаген, която ще замести хранителните добавки и ще запази младостта

Любопитно Преди 2 часа

Колагенът е ключов протеин, отговорен за еластичността на кожата и здравето на ставите

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

Любопитно Преди 3 часа

Цялата история може да прочетете в следващите редове

<p>Напитките, които забавят стареенето</p>

Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Любопитно Преди 3 часа

Традиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Свят Преди 3 часа

Вече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Технологии Преди 3 часа

Въпреки това ентусиазмът на инвеститорите не намалява

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Свят Преди 7 часа

Със сумата ще бъдат закупени оръжия

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Свят Преди 9 часа

Разговорите ще бъдат възобновени след края на телефонната връзка

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 10 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

България Преди 10 часа

Съпругата на полицай беше намушкана смъртоносно в Първомай

<p>Тръмп към Мерц: Откъде е този тен?</p>

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Свят Преди 11 часа

Тръмп за Урсула фон дер Лайен: По-влиятелна от всички тук на масата

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

Вики и Рачков заедно по залез: Любовта има образ (СНИМКИ)

Edna.bg

Изписаха Йоргос Мазонакис от психиатрията: Чувствам се добре

Edna.bg

Реал Мадрид показва новото си лице срещу Осасуна

Gong.bg

Георги Костадинов увисна сериозно за първия мач с Алкмаар

Gong.bg

Задържаният за убийството в Първомай – познат на семейството

Nova.bg

Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола, е на командно дишане

Nova.bg