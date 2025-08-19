Статуквото остава: какво означава срещата Зеленски–Тръмп за войната в Украйна

Р азликата този път беше видима. След изключително напрегнатата и остра среща през февруари, президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски този път изглеждаха решени да не показват конфронтация – въпреки оставащите различия помежду им, пише Би Би Си (BBC) .

Зеленски беше облечен в костюм с яка

(макар и не в класически стил), а Тръмп направи комплимент за външния му вид. Украинският президент неколкократно повтаряше „благодаря“, което явно също се хареса на домакина.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky visited the White House again six months after the February meeting, holding talks with US President Donald Trump on Monday, according to media reports. Zelensky wore an all-black suit, but no tie – months after he was questioned for his… pic.twitter.com/grdIGllugC — Global Times (@globaltimesnews) August 19, 2025

При първата си поява в Овалния кабинет Зеленски говори малко – или може би предпочете да не навлиза в теми, които биха се разминавали с очакванията на Тръмп.

Различията проличаха по-късно, когато двамата се появиха пред журналисти заедно с европейски лидери. Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че примирието в Украйна трябва да бъде следващата стъпка – въпреки че Тръмп настояваше, че не е необходимо преди постигането на по-постоянно решение. Зеленски запази мълчание по този въпрос.

От изказванията на лидерите стана ясно, че разговорите зад затворени врати са били съсредоточени върху

гаранции за сигурността на Украйна

и евентуална среща между Зеленски и Путин. Не бяха разкрити подробности за вида на тези гаранции или за това как лична среща с руския лидер би помогнала за края на войната.

След деня на разговорите Зеленски определи гаранциите за сигурност като необходима „изходна точка за прекратяване на войната“. На по-ранна пресконференция пред Белия дом той уточни, че такива гаранции може да включват сделка за 90 милиарда долара между Киев и Вашингтон за придобиване на американски оръжия – авиационни системи, противоракетни комплекси и друго въоръжение, за което отказа подробности.

Зеленски също каза, че

САЩ ще купуват украински дронове,

което ще стимулира местното производство на безпилотни апарати. Макар формално споразумение да не е подписано, украинският президент заяви, че сделката може да бъде договорена в рамките на 10 дни.

По-охотно Зеленски говореше за възможна среща с Путин. Той каза пред журналисти, че е готов за директен разговор със своя руски колега и ако Москва се съгласи, Тръмп също би могъл да се присъедини към преговорите. Путин досега отказва да приеме подобна среща.

„Украйна никога няма да спре по пътя към мира“, подчерта Зеленски, като добави, че дата за срещата все още не е определена.

Една от темите, които лидерите изглежда избягваха публично, беше възможността за териториални отстъпки от страна на Украйна.

🚨 BREAKING: In a pivotal White House meeting, President Trump and President Zelenskyy stand before a detailed map of Ukraine, discussing territorial lines and potential peace talks.



A stark contrast to their previous tense encounter. #DonaldTrump #Zelensky #Putin #Ukraine… pic.twitter.com/nyBxUj8zfn — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) August 19, 2025

Зеленски разказа още, че е показал карта на Украйна на американския си колега, за да подчертае, че Русия е успяла да окупира по-малко от 1% от украинската територия през последните 1000 дни. Това било новина за Белия дом,

сподели той – и явно е променило настроението на Тръмп.

„Аз се боря с това, което е отбелязано на тази карта“, каза Зеленски, допълвайки, че оспорва данните, които показвали контролирани от Русия територии. „Не е възможно да се каже, че толкова голяма част е превзета в този период. Тези точки са важни“, категоричен е той.

Украинският лидер изглеждаше предимно оптимистичен след срещата си в Белия дом, описвайки разговора с Тръмп като „топъл“. Оптимизмът му обаче изглеждаше обмислен – с цел да избегне повторение на предишното му напрегнато посещение и да убеди американските домакини да възприемат европейската позиция за прекратяване на войната.

Може би най-важният резултат от визитата е, че тя даде на Украйна още време.

Телефонният разговор между Тръмп и Путин след срещата му с европейските лидери подсказва, че и Русия е постигнала същото.

Въпреки разпространените опасения, катастрофа на срещите в Аляска и Вашингтон не се случи – поне според публичната информация.

Статуквото остава.