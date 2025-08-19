Свят

Макрон иска срещата между Путин и Зеленски да се проведе в Женева

По отношение на сигурността на Украйна, той обяви, че заедно с Обединеното кралство ще организират среща в събота, 23 август

19 август 2025, 10:28
Източник: AP/БТА

С рещата между Володимир Зеленски и Владимир Путин трябва да се състои в Европа. Това заяви френският президент Еманюел Макрон, който призовава тя да се проведе в Женева.

„Това е повече от хипотеза, това е колективна воля“, посочи Макрон, в отговор на въпрос за провеждането в Европа на срещата, обявена след разговорите във Вашингтон между Доналд Тръмп и няколко европейски лидери.

Анализатор на Fox News: Путин не прави отстъпка, това е реалността

„Това ще бъде неутрална страна, така че може би Швейцария, аз се застъпвам за Женева, или друга страна. Последният път, когато имаше двустранни разговори, беше в Истанбул“, припомни той, цитиран от АФП.

По отношение на сигурността на Украйна,

държавният глава обяви, че заедно с Обединеното кралство ще организират среща в събота, 23 август, на „коалицията на доброволците“, „30-те страни, които работят по гаранции за сигурност, за да ги информират за взетите решения“.

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

„В тази връзка започваме конкретна работа с американците и нашите дипломатически съветници, министри и началници на генералния щаб ще започнат работа, за да видят кой е готов да направи какво“, продължи той.

Във връзка с териториалните отстъпки,

„Украйна трябва да ги направи. Украйна ще направи отстъпките, които счита за справедливи и добри“, каза френският държавен глава.

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

„Във всеки случай, нека бъдем много внимателни, когато говорим за признаване на права. Не признавайте права, тоест страните, които гарантират международния ред, да могат да кажат „можем да вземем територии със сила“, защото това ще отвори кутията на Пандора“, предупреди той. 

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Статуквото остава: какво означава срещата Зеленски–Тръмп за войната в Украйна

Източник: БГНЕС    
Макрон Путин Зеленски среща Русия Украйна
