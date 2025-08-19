Шофьорът на автобуса, в който се вряза кола в София, е на командно дишане

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Ш офорът на автобуса, в който се вряза кола, е интубиран и на командно дишане. Това заяви в ефира на NOVA синът на пострадалия - Данил Петров.

Той разбрал за тежкия инцидент от лекарските екипи, поели грижите за баща му след катастрофата.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

В деня на инцидента семейството трябвало да пътува извън града.

"Когато отидох в спешното, там имаше около 50 души - всички те бяха близки на пострадалите", каза още той.

За баща си разказва, че дълги години е работил като шофьор, включително и в чужбина.

"Дъщеря ми е на десет години, все още не съм ѝ разказал какво се случи. В болницата видях баща ми - беше на легло, беше контактен, но ръката му беше пострадала - сухожилията ѝ се виждаха. Имаше травми на гръдния кош и дишаше с много големи усилия. На втория ден се влоши - интубираха го и в момента е на командно дишане", разказа още Петров.

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

"Баща ми е на 66 години, на 25 август има рожден ден - ще навърши 67. Беше подал документи и чакаше да излезе официално в пенсия - имаше още две седмици, в които трябваше да работи", каза синът на пострадалия.

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Според него подобни тежки инциденти са предотвратими, ако органите на реда и държавата си вършат работата.

"За младите, да карат с такава скорост, е минута адреналин, но за нас остават последиците от този адреналин. Всичко това се случва, защото на дадени хора им е позволено", коментира още Петров.