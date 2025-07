"Сега ги удрят много сериозно... ": Замразената военна помощ за Украйна може отново да "потече"

З амразените доставки на американска военна помощ за Украйна може да бъдат възобновени след серия от срещи на високо равнище в Италия и Украйна през следващата седмица, съобщиха двама души, запознати с подготовката, цитирани от Politico .

(Във видеото: САЩ ще увеличат доставките на оръжия за Украйна)

Тези срещи може да се окажат ключови за възобновяването на част от помощта, за чието временно спиране първо съобщи Politico по-рано този месец.

Специалният пратеник на президента Доналд Тръмп за Украйна, Кийт Келог, ще се срещне с украинския министър на отбраната Рустем Умеров в Рим по време на международна конференция за помощ, а след това и в Киев тази и следващата седмица. Темата за военната помощ със сигурност ще бъде основна точка в дневния ред. Украинското правителство смята, че възобновяването на доставките на системи за противовъздушна отбрана и прецизни боеприпаси е от решаващо значение за усилията му във войната, тъй като Русия е поразила граждански обекти при едни от най-мащабните атаки с дронове и ракети от началото на конфликта.

Съединените щати са дали сигнал на Киев, че доставките на инженерно оборудване и някои бронирани машини скоро ще бъдат подновени, макар че засега не е посочен конкретен срок, казаха запознатите източници, пожелали анонимност заради чувствителността на продължаващите преговори.

