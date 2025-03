Киър Стармър обяви военна помощ от 1,6 млрд. лири за Украйна

М инистър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър даде пресконференция след срещата на върха в Лондон, съобщи Гардиън.

Той каза, че е свикал днешната среща, „за да обедини нашите партньори около това усилие за укрепване на Украйна, както и в подкрепа на справедлив и траен мир за доброто на всички нас. Нашата отправна точка трябва да бъде поставянето на Украйна във възможно най-силна позиция сега, така че тя да може да преговаря от позиция на силата, и ние удвояваме подкрепата си“.

British Prime Minister Keir Starmer declared that Europe is “at a crossroads in history” and must take decisive action to support Ukraine in securing a lasting peace. #CHANNEL8 https://t.co/0toCDA0mfT

В допълнение към обявения на 1 март заем от 2,2 млрд. паунда Стармър добави още 1,6 млрд. паунда за финансиране на износа от Обединеното кралство, което ще позволи на Украйна да закупи повече от 5000 ракети за противовъздушна отбрана, които ще бъдат произведени в Белфаст.

„Това ще бъде от жизненоважно значение за защитата на критичната инфраструктура сега и ще укрепи Украйна в осигуряването на мира, когато той настъпи, защото трябва да се поучим от грешките на миналото. Не можем да приемем слабо споразумение като това от Минск, което Русия може да наруши с лекота“.

Стармър заяви, че лидерите са се съгласили да продължат да предоставят военна помощ и да увеличават икономическия натиск върху Русия, както и че ще настояват Украйна да бъде на масата за преговори за мир. Той потвърди плановете си за съставяне на „коалиция на желаещите“, която да следи за спазването на всяка мирна сделка, като Обединеното кралство ще играе водеща роля.

"Ще продължим да разработваме коалиция на желаещите, за да защитим споразумението в Украйна и да гарантираме мира. Не всяка нация ще се чувства способна да даде своя принос, но това не може да означава, че ще седим със скръстени ръце. Вместо това желаещите ще засилят планирането сега с истинска спешност. Обединеното кралство е готово да подкрепи това с ботуши на земята и самолети във въздуха, заедно с други държави."

Стармър заяви, че лидерите ще се срещнат отново скоро, тъй като е „време за действие".

"Постигнахме съгласие, че лидерите ще се срещнат отново много скоро, за да поддържат темпото на тези действия и да продължат да работят по този общ план. Днес се намираме на кръстопът в историята. Сега не е време за повече разговори. Време е да действаме."

"САЩ не са ненадежден съюзник", настоява Стармър. Той отхвърли предположението, че САЩ сега са „ненадежден съюзник“, и каза, че те са били „надежден съюзник в продължение на много, много десетилетия и продължават да бъдат такъв“.

Той допълни, че днешните разговори са били на основата на това, че Европа ще работи заедно със САЩ.

На въпрос дали може да изключи конфликт между Обединеното кралство и Русия, той отговори, че целият смисъл на гаранцията, която събира за Украйна, е да се гарантира мир и да се избегне по-нататъшен конфликт.

"Не искам конфликт в Украйна, в Европа и със сигурност не и в Обединеното кралство. Искам стабилност в Обединеното кралство. Начинът да осигурим тази стабилност е да гарантираме, че сме в състояние да защитим сделката в Украйна, защото историята ни показва, че ако има конфликт в Европа, той ще се стовари върху нашите брегове."

Според Стармър множество държави се интересуват от участие в мисията в Украйна. Той заяви, че „редица държави“ показват, че са готови да се присъединят към коалицията на желаещите, но казва, че те сами трябва да обявят това. Освен това той приема „позицията на други държави, които може да не смятат, че искат да допринесат по този начин“, но смята, че е необходимо да се „върви напред“ и да се „даде някакъв тласък“ на мирните преговори.

Запитан за реакцията на САЩ на това, което предлага, Стармър намекна, че е обсъдил това с президента на САЩ Доналд Тръмп в телефонния им разговор.

We must meet this moment together.



To guarantee the best outcome for Ukraine.



To protect European security.



And to secure our collective future. pic.twitter.com/Od3SfBUs4b