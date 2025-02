Може ли Европа да замени САЩ в Украйна?

З агубата на американската подкрепа ще бъде тежък удар, но Украйна има ресурсите да продължи да се бори с помощта на европейските си съюзници. Това коментира Лучия Макензи за Politico .

Европа е принудена да мисли немислимото

Атаките на Доналд Тръмп срещу Украйна принуждават европейските държави да обмислят немислим сценарий – че САЩ може да прекрати военната си помощ за Киев, посочва Макензи.

Но както украинският президент Володимир Зеленски, така и военни анализатори смятат, че въпреки че загубата на американска подкрепа ще бъде сериозен удар и ще забави доставките на ключови оръжия, Украйна, подкрепена от своите европейски съюзници, ще може да продължи да се бие в продължение на много месеци, смята авторът на Politico.

Правителствата в Европа усилено демонстрират дипломатическа и военна подкрепа за Украйна. В понеделник повече от дузина лидери бяха в Киев, а много други се включиха виртуално, докато ЕС работи по военен пакет на стойност поне 20 милиарда евро, припомня Лучия Макензи.

Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба заяви пред Politico:

"Най-мощният лост, който Тръмп има срещу Украйна, е заплахата да спре доставките на оръжие. Според мен имаме около шест месеца, преди наистина да започнем да усещаме липсата на боеприпаси на фронта."

Опасения относно намеренията на САЩ

Има основателна причина за тревога, смята авторът на Politico.

Откакто встъпи в длъжност като президент на САЩ, Доналд Тръмп:

влезе в мирни преговори с Русия, без да се консултира със съюзниците си;

невярно заяви, че Украйна е започнала войната;

нарече Зеленски диктатор, който е измамил САЩ и е източил милиарди долари;

постави под въпрос десетилетна американска политика спрямо съюзниците си в политически, икономически, дипломатически и военен аспект.

Лавров: САЩ ще трябва да определят представител, който да води диалог с Русия за Украйна

Реакцията на Европа

Европа вече осъзнава мащаба на ситуацията, смята Лучия Макензи.

Фридрих Мерц, консервативният кандидат за канцлер на Германия, обяви, че Европа трябва да постигне "пълна независимост" от САЩ по въпросите на отбраната.

Няма съмнение, че американската помощ е изключително важна.

Когато Конгресът отказа да одобри допълнителна военна помощ за Киев преди повече от година, украинската армия изпита остър недостиг на артилерийски снаряди и системи за противовъздушна отбрана, което позволи на Русия да настъпи по фронтовата линия, казва Макензи.

Когато Украйна загуби стратегическия град Авдеевка през февруари, Зеленски обвини загубата на града на "изкуствено създаден дефицит" на боеприпаси, пише още авторът на Politico.

Ситуацията на бойното поле

Украйна разполага с най-голямата армия в Европа, след Русия, с 980 000 войници под оръжие, заяви Зеленски по-рано тази година. Украинските сили удържат повече от 1 500 км фронт срещу руските войски, както и около 400 кв. км в руския регион Курск, посочва Макензи.

Владимир Путин възнамерява да увеличи числеността на руската армия с още 180 000 души, за да достигне 1,5 милиона войници. Кремъл също така разчита на хиляди севернокорейски войници в боевете край Курск, твърди Макензи.

От началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Украйна е загубила 46 000 убити войници и 390 000 ранени, заяви Зеленски този месец, макар че някои анализатори смятат, че реалните загуби са по-високи.

Според оценки руските загуби варират между 600 000 и 750 000 убити и ранени.

Въпреки че е многократно по-малка от Русия, украинската армия продължава да се противопоставя и да нанася ответни удари с помощта на своите собствени оръжия и на доставки от съюзниците, твърди авторът на Politico.

Според Института за изследване на войната (Institute for the Study of War) Русия губи над 1 000 войници дневно, докато бавният ѝ напредък по фронта е довел до превземането на 4 168 кв. км територия през 2024 г. – площ около два пъти по-голяма от Люксембург.

Специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог пристигна в Киев

Финансиране, оръжие и боеприпаси

Без външна помощ Украйна отдавна щеше да падне, категорична е Лучия Макензи.

През 2025 г. Киев планира да похарчи 2,2 трилиона гривни (около 50 милиарда евро) за отбрана – 26% от своя БВП.

От февруари 2022 г. до края на 2024 г. САЩ са предоставили военна помощ на стойност 64 милиарда евро, а Европа (включително Великобритания и Норвегия) почти 62 милиарда евро.

Украйна е получила широк набор от западни оръжия, включително:

ATACMS и HIMARS от САЩ;

SCALP/Storm Shadow от Великобритания, Франция и Италия;

американски F-16, германски Leopard, полски Krab, френски Mirage;

системи за противовъздушна отбрана Patriot, IRIS-T и SAMP/T.

Какво ще стане, ако САЩ спрат помощта?

Според Бен Бари от Международния институт за стратегически изследвания (IISS), ако САЩ се оттеглят, това няма просто да намали помощта за Украйна наполовина – ще лиши Киев от най-ефективните му оръжия.

Някои американски системи, като танковете Abrams, могат да бъдат заменени с европейски, като Leopard. Ф-16 се доставят предимно от Европа, а САЩ не са единствените, които предоставят системи за ПВО, пише Макензи.

Но както посочва литовският външен министър Кестутис Будрис, някои оръжия Европа просто не може да замести.

"Ще ни трябва време и работим по това. Няма бързи решения, но можем да осигурим финансиране, за да помогнем на Украйна да произвежда повече сама," каза той.

Франсоа Айсбург от IISS отбеляза, че в бюджетен план Европа може да компенсира липсата на американски средства, но въпросът е дали има политическата воля да го направи.

САЩ и Европа обсъдиха различни подходи за мир в Украйна

Ще продължи ли Украйна да се бие?

Независимо от решението на Вашингтон, Киев няма да спре, коментира Макензи.

"Всички разбират, че днес сме много по-стабилни, отколкото в началото на инвазията," заяви Зеленски.

Но въпреки тази увереност, Украйна отчаяно иска САЩ да останат на нейна страна, смята авторът Politico.

"За народа ни, за самия живот, подкрепата на Америка е от жизненоважно значение," подчерта Зеленски в обръщение към Тръмп.

