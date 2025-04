Великобритания отпусна на Украйна военна помощ от 752 милиона лири

В еликобритания отпусна днес на Украйна помощ от 752 милиона британски лири, предназначени за закупуването на средства за противовъздушна отбрана и артилерия, предаде Ройтерс.

Помощта е част от по-голяма международна програма за предоставяне на помощ, която е на стойност 50 милиарда долара и която е гарантирана със замразени руски авоари, каза британското правителство.

"Светът се изменя пред очите ни, като бива променен от глобалната нестабилност, включително и от руската агресия в Украйна", заяви британската финансова министърка Рейчъл Рийвс.

Страните от Г-7 постигнаха споразумение за помощен пакет през октомври 2024 година, преди Доналд Тръмп да бъде избран за президент на Съединените щати и да промени подхода на Вашингтон по отношение на конфликта в Украйна, отбелязва Ройтерс. Рийвс и украинският министър на финансите Сергий Марченко постигнаха миналия месец окончателна договорка за приноса на Великобритания в рамките на помощната програма.

Британското правителство обяви през февруари, че ще увеличи разходите си за отбрана от около 2,3% от националния доход до 2,5% до 2027 година и до 3% след 2029 г.

