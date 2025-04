Р усия ще окаже при необходимост помощ на Северна Корея съгласно договора за военно сътрудничество, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Между нас вече е в сила договор и по този договор странните всъщност се задължават при необходимост да оказват значителна помощ една на друга", подчерта той.

Действията на корейските части, които помогнаха за освобождаването на Курска област, "показаха колко ефективно функционират тези военни", отбеляза Песков.

Russia can provide military assistance to North Korea if necessary, in accordance with the agreement, said Peskov.



