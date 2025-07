Доналд Тръмп обеща да изпрати още оръжия на Украйна

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Съединените щати ще изпратят още оръжия на Украйна, предимно отбранителни, за да помогнат на разкъсваната от война страна да се защити от засилващите се руски настъпления, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Решението на Вашингтон да спре някои доставки на оръжия за Киев накара украинската страна да предупреди, че този ход ще ограничи способността му да отблъсква въздушните удари и настъпленията на Русия на бойното поле, като същевременно предизвика критики от демократите и някои от колегите на Тръмп, републиканци.

„Ще изпратим още оръжия. Трябва. Те трябва да могат да се защитят“,

каза Тръмп пред репортери в Белия дом в началото на вечеря с израелския премиер Бенямин Нетаняху. „Сега те са много силно ударени“, добави той. „Ще трябва да изпратим още оръжия, предимно отбранителни оръжия“.

