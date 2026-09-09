Сделката за Украйна: Тръмп е изкушил Путин с „впечатляващо“ предложение зад кулисите

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А мериканският президент Доналд Тръмп е призовал руския си колега Владимир Путин по време на едночасов телефонен разговор да сложи край на войната срещу Украйна, за да разкрие „впечатляващи“ перспективи за търговия между САЩ и Русия, съобщи Кремъл във вторник.

(Във видеото: Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха в Украйна с влак за преговори със Зеленски)

„Доналд Тръмп ясно предаде идеята, че бърз край на конфликта би бил желан“, заяви пред журналисти съветникът на Кремъл по външна политика Юрий Ушаков.

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Съобщава се, че Тръмп е представил идеята - която според Ушаков Путин подкрепя - като начин „незабавно да се разкрият впечатляващи и крупномащабни перспективи за пълно възстановяване“ на отношенията между САЩ и Русия.

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Ушаков добави, че Тръмп е подчертал „огромните ползи“ от развитието на търговско-икономическите връзки между САЩ и Русия.

„Доналд Тръмп е заинтересован от постигането на пробив по време на своя президентски мандат“, заяви той.

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Белият дом не потвърди веднага официално, че Путин и Тръмп са разговаряли по телефона.

Путин продължава да настоява за пълното изтегляне на украинските войски от неокупираните части на източния украински регион Донецк като условие за мир - позиция, която се отхвърля категорично от Киев.

Ушаков посочи, че Путин е предоставил на Тръмп „обективен и задълбочен анализ“ на настоящата ситуация на бойното поле и вижданията си относно постигането на целите на войната.

Тръмп току-що говори с Путин за Украйна

Телефонният разговор във вторник последва посещенията в Москва и Киев на специалните пратеници на Тръмп - Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Ушаков заяви, че и двамата президенти са оценили положително дипломатическите усилия, докато Путин е продължил да хвали медиаторските инициативи на Тръмп.

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Според Ушаков последният телефонен разговор е очертал „конкретни стъпки“, които САЩ биха могли да предприемат, за да ускорят края на войната.

„Сами разбирате, че (разговорът) беше поверителен, така че едва ли ще мога да споделя много важни подробности и нюанси“, заключи той.