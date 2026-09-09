Свят

Сделката за Украйна: Тръмп е изкушил Путин с „впечатляващо“ предложение зад кулисите

В поверителен едночасов разговор американският президент е обещал пълно рестартиране на отношенията и огромни икономически ползи за Москва, ако войната приключи веднага, разкрива съветникът на Кремъл по външна политика Юрий Ушаков

9 септември 2026, 10:53
Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври

Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври
„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями

„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями
Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел

Тя отглежда две деца с жена от Шри Ланка, но води крайната десница в Германия - коя е Алис Вайдел
Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана

Яйца, домати и арести: Бурни протести и сблъсъци с полицията пред парламента в Тирана
Сутрешна роса спаси Германия от мащабен енергиен срив и токов удар

Сутрешна роса спаси Германия от мащабен енергиен срив и токов удар
Простреляха в лицето протестиращ срещу „Алтернатива за Германия“ в град Хале

Простреляха в лицето протестиращ срещу „Алтернатива за Германия“ в град Хале
Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями

Намериха черните кутии на товарния самолет, катастрофирал в Маями
Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

А мериканският президент Доналд Тръмп е призовал руския си колега Владимир Путин по време на едночасов телефонен разговор да сложи край на войната срещу Украйна, за да разкрие „впечатляващи“ перспективи за търговия между САЩ и Русия, съобщи Кремъл във вторник.

(Във видеото: Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха в Украйна с влак за преговори със Зеленски)

„Доналд Тръмп ясно предаде идеята, че бърз край на конфликта би бил желан“, заяви пред журналисти съветникът на Кремъл по външна политика Юрий Ушаков.

Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

Съобщава се, че Тръмп е представил идеята - която според Ушаков Путин подкрепя - като начин „незабавно да се разкрият впечатляващи и крупномащабни перспективи за пълно възстановяване“ на отношенията между САЩ и Русия.

Путин и Тръмп проведоха едночасов разговор след мисията на Уиткоф и Къшнър

Ушаков добави, че Тръмп е подчертал „огромните ползи“ от развитието на търговско-икономическите връзки между САЩ и Русия.

„Доналд Тръмп е заинтересован от постигането на пробив по време на своя президентски мандат“, заяви той.

Путин предложи на Тръмп примирие с Украйна за 9 май

Белият дом не потвърди веднага официално, че Путин и Тръмп са разговаряли по телефона.

Путин продължава да настоява за пълното изтегляне на украинските войски от неокупираните части на източния украински регион Донецк като условие за мир - позиция, която се отхвърля категорично от Киев.

Ушаков посочи, че Путин е предоставил на Тръмп „обективен и задълбочен анализ“ на настоящата ситуация на бойното поле и вижданията си относно постигането на целите на войната.

Тръмп току-що говори с Путин за Украйна

Телефонният разговор във вторник последва посещенията в Москва и Киев на специалните пратеници на Тръмп - Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Ушаков заяви, че и двамата президенти са оценили положително дипломатическите усилия, докато Путин е продължил да хвали медиаторските инициативи на Тръмп.

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

Според Ушаков последният телефонен разговор е очертал „конкретни стъпки“, които САЩ биха могли да предприемат, за да ускорят края на войната.

„Сами разбирате, че (разговорът) беше поверителен, така че едва ли ще мога да споделя много важни подробности и нюанси“, заключи той.

Източник: themoscowtimes    
Доналд Тръмп Владимир Путин Войната в Украйна Отношения САЩ-Русия Телефонен разговор Кремъл Юрий Ушаков Дипломация Мирни преговори Търговия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Радев: Създаваме нов контролен орган за пътна безопасност

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Пет момента от световната история, които ще ви шокират

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Агресия на пътя в Бургас: Две жени пребиха шофьорка пред 5-годишното ѝ дете

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Експлозия във ВЕЦ в Швейцария, има ранени

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Подробно за новото поколение електромотори

Подробно за новото поколение електромотори

carmarket.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 ден
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 ден
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 ден
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Какво се случва с парите за втора пенсия: Фондовете вече управляват над 17 млрд. евро

Парите ни Преди 9 минути

Натрупаните средства растат с близо 17% за година, а от септември осигурените вече могат да избират как да бъдат управлявани спестяванията им

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

България Преди 11 минути

Месечните помощи вече няма да се спират за цяла година, предвиждат одобрени от правителството промени

<p>Между 620 и 673 евро може да е минималната заплата през 2027 г.</p>

Нов механизъм за минималната заплата: Между 620 и 673 евро може да е възнаграждението през 2027 г.

България Преди 19 минути

Правителството одобри промени в Кодекса на труда

Сандра Бълок и Никол Кидман отново са вещици, но „Приложна магия 2“ повтаря грешките си

Сандра Бълок и Никол Кидман отново са вещици, но „Приложна магия 2“ повтаря грешките си

Любопитно Преди 21 минути

Близо 30 години след премиерата на оригиналната комедия, филмът пресъздава познатите сюжети, спечелили култов статут на класиката, но така и не успява да изчисти недостатъците ѝ, оставяйки усещане за прекалено дълго и предвидимо киноизживяване

„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?

„Няма да се жертвам за чуждите грехове!“: Кой е шампионът Исус Маринов в „Игри на волята“ 8?

Любопитно Преди 28 минути

Гимнастикът Исус Маринов е вицеевропейски и световен медалист на халки. Кръстен с библейско име от благодарност, той влиза на Арената с желязна дисциплина и категоричното обещание, че прошка за съперниците няма да има

Мерц: Русия е подготвяла с месеци атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Мерц: Русия е подготвяла с месеци атаката с дрон срещу летището в Лайпциг

Свят Преди 40 минути

Германският канцлер заяви, че само по щастлива случайност са били избегнати жертви и големи материални щети

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

Пламена Денчева от „Игри на волята“ 8: Мога без мъж и без шопинг, но без спорт умирам

Любопитно Преди 46 минути

46-годишната Пламена Денчева от отбора на „Урагани“ е успешен брокер, майка и кросфит маниак. Бъркана за сестра на 20-годишната си дъщеря, тя влиза на Арената с дисциплина на войник, за да покаже, че е отвяла младите още на кастингите

„Тялото знае преди теб“: Как да разпознаем скритите сигнали на бърнаута

„Тялото знае преди теб“: Как да разпознаем скритите сигнали на бърнаута

Любопитно Преди 55 минути

Кога умората се превръща в прегаряне, как да го различим от депресията и защо терапията е превенция, а не последна спирка

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

След девет дни борба с огъня: Пожарът край село Антон почти е овладян

България Преди 57 минути

Хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето, а екипите остават на терен заради риск от ново разпалване

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Риана посреща есента по бельо: Певицата отново разпали мрежата с гореща фотосесия

Любопитно Преди 1 час

Поп звездата и бизнес дама демонстрира зашеметяващи извивки и емблематичните си татуировки в новата фотосесия за марката си Savage X Fenty, напомняйки че за нея сезонът на съблазънта никога не приключва

Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Извън сянката на Джордж Клуни: 10 факта за впечатляващия живот и кариера на Амал Клуни

Любопитно Преди 1 час

Зад бляскавия си брак с Джордж Клуни, световноизвестната правозащитничка Амал Клуни крие впечатляващ път – от бягството от войната в Ливан и образованието в Оксфорд до борбата за човешки права и подкрепата за младите жени

Полетите във Великобритания са възобновени след мащабния срив, но хаосът продължава

Полетите във Великобритания са възобновени след мащабния срив, но хаосът продължава

Свят Преди 1 час

Стотици хиляди пътници бяха засегнати от техническия проблем

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България и Молдова влизат в нова фаза на двустранното сътрудничество

България Преди 1 час

Външният министър потвърди подкрепа на страната ни за европейската интеграция на Кишинев

„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

„Добре дошъл и успех“: Принц Джордж започна обучението си в престижния колеж Итън

Любопитно Преди 1 час

13-годишният бъдещ крал принц Джордж започна петгодишното си обучение в престижния колеж Итън. Съпроводен от принц Уилям и Кейт Мидълтън, той облече традиционната униформа, следвайки стъпките на баща си в историческото училище в Уиндзор

Радев заминава за Париж за срещата на върха по космическите въпроси

Радев заминава за Париж за срещата на върха по космическите въпроси

България Преди 1 час

Премиерът ще присъства на подписването на меморандум между „ЕндуроСат“ и „Арианспейс“ и ще се срещне с Еманюел Макрон

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Злато, диаманти и прозрачен тоалет: Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Музикалната икона Бионсе отпразнува 45-ия си рожден ден с екстравагантно парти в Лондон. Певицата заложи на прозрачен тоалет на Roberto Cavalli, уникални диаманти и златен блясък, а Джей-Зи изненада феновете с жест от сцената на Тотнъм

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

От 5 до 41 градуса през изминалото лято

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ни отвежда до Белинташ – мястото, където природата и легендите се срещат

sinoptik.bg

Звездата от „Страстите Христови“ Джим Кавийзъл във филма за Стоичков

Edna.bg

Неочаквано писмо от Бъкингамския дворец изненада Хари и Меган

Edna.bg

Веласкес взе ново попълнение за сблъсъка с ЦСКА

Gong.bg

Христо Янев с изненада за прощалния си мач с ЦСКА

Gong.bg

Въвеждат нов механизъм за минималната работна заплата

Nova.bg

Запалиха десет автомобила в София

Nova.bg