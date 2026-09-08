Свят

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Свиканите за октомври извънредни парламентарни избори в Сърбия са поредният ход на Александър Вучич за неутрализиране на протестите. Президентът цели да рестартира политическото време и дори да се върне на премиерския пост

Елена Дремова Елена Дремова

8 септември 2026, 11:32
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С ръбската политика от години следва определен цикличен ритъм, който политическите анализатори в региона нарекоха „перпетуум-мобиле на Александър Вучич“. Този цикъл не се базира на пълни четиригодишни мандати, а на спретнати през няколко години извънредни парламентарни вотове. Обявените за октомври предсрочни избори в Сърбия за пореден път потвърждават основното правило на днешната белградска власт: най-добрият начин да неутрализираш натрупващото се обществено недоволство е като постоянно държиш държавата в режим на предизборна кампания.

*Във видеото може да научите повече за: Хиляди излязоха на протести в различни градове на Сърбия

Анонсираното провеждане на изборите за октомври (сочени за 18 или 25 октомври) идва в момент на задълбочаваща се обществено-политическа криза. Но за разлика от предишни изборни въртележки, настоящото раздаване на картите показва сложна смес от вътрешнонационален натиск, външнополитически баланс и стратегическо преизчисляване от страна на президента.

Сръбското правителство предложи разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори

Анатомия на една криза: Как се стигна до тук?

Основният тласък за новия изборен цикъл не бе планиран в партийните централи на управляващата Сръбска прогресивна партия (SNS), а се роди по улиците. След трагичния инцидент със срутването на козирката на гарата в Нови Сад през ноември 2024 г. и последвалата оставка на премиера Милош Вучевич в началото на 2025 г., Сърбия навлезе в период на постояннo общественo напрежение.

Студентските протести, антикорупционните шествия и широката опозиционна мобилизация в Нови Сад, Белград и Ниш издигнаха едно основно искане - предсрочни парламентарни избори и пълна отговорност за държавното управление.

Премиерът на Сърбия предлага разпускане на парламента

За Александър Вучич, чийто втори президентски мандат изтича през 2027 г., ситуацията постави класически политически капан. Отказът от избори рискуваше да радикализира уличните протести и да втвърди гражданската съпротива. От друга страна, свикването им в момент на обществена смута е тактически ход, който сръбският държавен глава е усъвършенствал до съвършенство през последното десетилетие.

Изборната тактика: Контролиран хаос и преразпределение на ролите

Концепцията на Вучич за извънредните избори не е отстъпление пред опозицията, а опит за пренаписване на дневния ред.

  • Рестарт на политическото време: Чрез разпускането на парламента и назначаването на нов вот, държавният апарат превключва от режим „отбрана срещу скандали“ в режим „мобилизация на партийния ядро“.
  • Възможната рокада на постовете: В медийното пространство все по-често се коментира сценарий, при който Вучич би могъл да се върне на премиерския пост след евентуален успех през октомври. Подобна трансформация – от президентския в министър-председателския стол – би му осигурила нов пълен четиригодишен оперативен мандат начело на изпълнителната власт, заобикаляйки конституционните ограничения за президентските мандати.
  • Размиване на отговорността: Сменяйки премиери и състави на правителството за пореден път, властта насочва обществения негативизъм към конкретни министри, запазвайки личността на президента като незаменим арбитър.

Външнополитическото уравнение: Изток, Запад и Литий

Сроковете около октомврийския вот са плътно обвързани и с геополитическия контекст, в който Белград продължава сложната си маневра по тънкото въже между няколко световни центъра.

След година протести в Сърбия: Вучич се готви да стане премиер

От една страна, отношенията с Европейския съюз са пряко преплетени със спорния проект за добив на литий в долината Ядар - тема, която остава един от най-големите източници на вътрешно напрежение в страната. За Брюксел и Берлин Сърбия е ключов партньор за осигуряването на тези критични суровини, поради което Вучич трябва непрекъснато да демонстрира пълна стабилност и контрол над процесите, за да препотвърди доверието на западните инвеститори.

От друга страна, глобалното противопоставяне и войната в Украйна поставят традиционния сръбски „неутралитет“ спрямо Москва и Пекин под постоянен натиск. В този смисъл изборната кампания осигурява идеален политически параван, зад който Белград може временно да забавя или гъвкаво да маневрира спрямо поетите външни ангажименти и натиска от Изток и Запад.

Опозицията: Предизвикателството да превърнеш гнева във вот

За разпокъсаната сръбска опозиция - от ляво-центристките коалиции и студентските движения до десните евроскептични формирования - октомврийските избори са едновременно най-големият шанс и най-сериозният капан.

Медийната медиация: Основният проблем пред опонентите на властта остава пълният медиен контрол върху националните телевизии с широк обхват, където посланията на управляващите доминират ежедневно.

Изборните условия: Международни наблюдатели (включително ЕК и ОССЕ) многократно са посочвали системните предимства на управляващата партия, използването на държавен ресурс и натиска върху гласоподавателите в публичния сектор.

Единството: Мобилизирането на т.нар. „Студентска листа“ и обединението на проевропейските и гражданските сили ще бъде от решаващо значение за това дали волатилността от протестите може да се превърне в реални парламентарни скамейки.

Какво предстои?

Октомврийските избори в Сърбия няма да бъдат просто рутинно гласуване за 250 депутати в Скупщината. Те са референдум за модела на управление, наложен от Александър Вучич през последните 14 години.

Дали президентът за пореден път ще успее да превърне тактическата отстъпка в политическа победа, или обществената умора и студентският устрем ще пробият познатата изборна машина? Отговорът през октомври ще определи не само курса на Сърбия, но и стабилността на целия регион на Западните Балкани.

Редактор: Елена Дремова
Александър Вучич Предсрочни избори в Сърбия Политика в Сърбия Обществено недоволство Сръбска опозиция Геополитика Добив на литий Външна политика Медиен контрол Западни Балкани
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